Ex Secretario de Estado Powell votará por Biden

El exsecretario de Estado Colin Powell respaldó el domingo al candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden.

En declaraciones en el programa "State of the Union" de CNN, Powell, quien sirvió bajo los presidentes republicanos George H.W. Bush y George W. Bush dijo que votaría por Biden.

"No puedo de ninguna manera apoyar al presidente Trump este año", dijo el domingo Powell, quien fue comandante del Estado Mayor Conjunto durante la Guerra del Golfo en 1991.

Powell dijo que está "muy cerca de Joe Biden en un tema social y político".

"Trabajé con él durante 35, 40 años, y ahora es el candidato y votaré por él", dijo Powell, señalando que no se le había pedido que hiciera campaña por el ex vicepresidente Biden y que no esperaba hacerlo.

Trump se apresuró a responder en Twitter, calificando a Powell de "muy rígido" y "altamente sobrevalorado".

Pocos republicanos prominentes han reprendido públicamente a Trump, aunque el ex secretario de Defensa Jim Mattis denunció su manejo de las protestas generalizadas en los Estados Unidos la semana pasada.