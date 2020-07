Pompeo: diálogo con Maduro solo para lograr su salida del poder

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, negó que la administración Trump vaya a dialogar con Nicolás Maduro, excepto para su partida de poder. La afirmación la hizo el jueves ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

Ante la pregunta del senador republicano por Florida Marco Rubio sobre un posible diálogo del presidente Donald Trump con el gobernante en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, Pompeo dijo: “Absolutamente no. Nuestra política es negociar nada más que su partida del gobierno de ese país”.

Por su parte el senador Bob Menéndez, miembro demócrata de la comisión en sus comentarios de apertura cuestionó el enfoque de la administración Trump hacia Venezuela. "Hay apoyo bipartidista para la política hacia Venezuela. Pero su enfoque ha dejado a millones de venezolanos sufriendo. La administración ni siquiera apoya a quienes ya están exhilados aquí", dijo Menéndez.

Pompeo dice que el consulado chino cerrado en Houston era "guarida de espías"

El secretario de Estado Mike Pompeo dijo el jueves que "la situación está cambiando" en China, citando el apoyo internacional a las políticas de Estados Unidos, incluido el aumento de las maniobras marítimas de Estados Unidos y sus socios en el Mar Meridional de China.

Al testificar en una audiencia en el Senado de Estados Unidos, también dijo que Estados Unidos cerró el consulado chino en Houston porque era una "guarida de espías".

Pompeo dijo que "la situación está cambiando" en los tratos de Estados Unidos con China, y dijo que hay apoyo internacional para las políticas estadounidenses, incluso cuando dijo que estaba consternado por la cantidad de países que apoyan la nueva ley de seguridad de Beijing para Hong Kong.

Como reflejo de las crecientes tensiones entre Washington y Beijing, Pompeo tomó una línea dura con China en testimonio ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. "Vemos al Partido Comunista Chino por lo que es: la amenaza central de nuestro tiempo", dijo Pompeo. Agregó que otros países están apoyando iniciativas estadounidenses como el impulso de no usar el equipo Huawei Technologies Co Ltd en las redes 5G y las maniobras marítimas intensificadas en el Mar del Sur de China.

"Nuestra vigorosa diplomacia ha ayudado a liderar un despertar internacional a la amenaza del PCCh. Senadores, la situación está cambiando", dijo Pompeo.

Pompeo se negó a abordar directamente los informes de que Rusia ofreció recompensas por matar a soldados estadounidenses en Afganistán. "Las personas adecuadas han sido conscientes de todas las amenazas a nuestros soldados en el terreno en Afganistán", dijo, en respuesta a una pregunta del senador demócrata Bob Menendez.

Pompeo defendió la decisión de la administración de retirar miles de tropas de Alemania. El senador republicano Mitt Romney dijo que había hablado con altos funcionarios alemanes que consideraban la retirada "un insulto a Alemania". Pompeo testificó públicamente en una audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores por primera vez desde abril de 2019, discutiendo el presupuesto del Departamento de Estado.

Los demócratas de la Comisión de Relaciones Exteriores publicaron un informe esta semana que criticaba duramente la gestión de Pompeo en el Departamento de Estado, diciendo que había perjudicado la capacidad del departamento para llevar a cabo la diplomacia al dejar puestos de trabajo abiertos durante meses, tratar mal a los diplomáticos de carrera y promover una cultura de represalias.

"No se trata solo de un ataque contra una agencia federal; es una desgracia para los valores y el liderazgo estadounidenses, y pone en riesgo nuestra seguridad nacional", dijo el senador Bob Menéndez, el principal demócrata del panel de Relaciones Exteriores.