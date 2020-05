“Poco a poco” reabre Nueva York

NUEVA YORK - Como millones de trabajadores, en Nueva York, la estilista hondureña, Nelda Fonseca, espera ansiosa la reapertura de las actividades económicas en el estado, tras dos meses bajo la orden del “Plan Pausa”, establecida por el gobernador Andrew Cuomo, como respuesta a la pandemia del coronavirus.

“El dijo que va a empezar a abrir condados pequeños, que depende como él mire va abrir los demás negocios, pero referente a la peluquería, no habló nada, dijo que los demás negocios iba a tomar unas semanas más, o sea, quiere decir que no sabemos en cuánto tiempo vamos a empezar a trabajar”, dijo Nelda a la Voz de América.

6.268 muertes por coronavirus en el estado de Nueva York Intro: El estado de Nueva York sigue encabezando las lamentables cifras relacionadas con el coronavirus. Leonardo Bonett con más detalles.

Una respuesta que, según Cuomo, será determinada con el tiempo, ya que por ahora, solo 5 de las 10 regiones del estado cumplen con las siete pautas necesarias para iniciar la primera fase de cuatro, establecida por la gobernación.

“Todo esto se basa en las medidas y los números, cuántas hospitalizaciones se tienen, si los casos están subiendo, si están bajando, tiene un sistema de pruebas establecido, así como un sistema de rastreo y obviamente tenemos diferentes tasas de infección en todo el estado”, dijo Cuomo a la prensa.

Esto mantendrá a la ciudad de Nueva York en pausa, por algunas semanas más. Mientras, en Nueva Jersey, se reactiva la mayor parte del estado. Allí, el costarricense Alonso Salazar, quien tiene una compañía de jardinería, ha continuado trabajando.

“Gracias a Dios a mí no me ha afectado, no me ha afectado digo, en nada, porque he estado trabajando y tengo bastante trabajo, gracias a Dios, pero siempre con las medidas que hay que tomar, que son de debido respeto”, cuenta Salazar a la VOA.

Salazar apoya el plan de las autoridades, en Nueva Jersey así como Nelda, los del gobernador Cuomo, a pesar del impacto ecónomico personal que ha sufrido.

“Por ser negligentes han habido otros brotes, entonces es un retroceso, entonces está bien de la manera que el piensa hacerlo poco a poco, a mí me parece muy correcta”, afirma.

(Colaboración: Herbert Zepeda)