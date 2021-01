Pidiendo calma, la alcaldesa de Washington apela a la Guardia Nacional para enfrentar inminentes protestas

WASHINGTON D.C. - La alcaldesa de Washington D.C. pedía calma mientras unos 340 guardias nacionales eran activados en un momento en que la ciudad se prepara para protestas potencialmente violentas ante la votación en el Congreso en la que debe ratificarse la victoria del presidente electo Joe Biden.

Según un portavoz del Departamento de Defensa, la alcaldesa Muriel Bowser solicitó en la noche del 31 de diciembre tener miembros de la Guardia Nacional en las calles del 5 al 7 de enero para ayudar con las protestas.

El Congreso se reunirá esta semana para certificar los resultados del Colegio Electoral y el presidente Donald Trump, que ha rechazado reconocer su derrota, ha estado alentando a actos públicos a su favor.

Durante una rueda de prensa el lunes, Bowser pidió a los ciudadanos permanecer alejados del centro de Washington D.C., y evitar enfrentamientos con cualquiera que ande “buscando una pelea”. Pero, advirtió: “No permitiremos a nadie que incite a la violencia, intimide a nuestros residentes o cause destrucción en nuestra ciudad”.

EEUU: Republicanos impugnarán en Congreso triunfo de Biden El senador Ted Cruz, de Texas, anunció el sábado una coalición de 11 senadores y senadores electos que participarán en el intento de Trump para impugnar la voluntad de los electores estadounidenses.

Habrá unos 115 guardias nacionales de servicio durante cualquier momento, dijo el funcionario de Defensa, quien ofreció detalles bajo condición de anonimato para discutir las deliberaciones internas. El portavoz agregó que los miembros de la Guardia Nacional serán usados para establecer puntos de control del tráfico en la ciudad y para permanecer con policías de distrito en todas las estaciones del Metro.

No obstante, el jefe interino de la Policía, Robert Contee, dijo que las tropas también serán usadas para el manejo de multitudes.

“Algunos de nuestros informes de inteligencia ciertamente sugieren que habrá multitudes de gran tamaño”, dijo Contee, agregando que, “hay gente con la intención de venir armados a nuestra ciudad”.

Debido a que Washington D.C. no tiene un gobernador, el comandante designado de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia es el secretario del Ejército, Ryan McCarthy. Cualquier solicitud de guardias nacionales que haga la capital tiene que ser aprobado por McCarthy.

El portavoz de Defensa dijo que no habrá militares activos en la ciudad, y los militares estadounidenses no ofrecerán ni aeronaves ni inteligencia. La Guardia Nacional de D.C. proveerá equipos especializados que estarán preparados para responder a cualquier incidente químico o biológico. Pero el funcionario dijo que no habrá guardias del D.C. en el Capitolio o en la Alameda Nacional.