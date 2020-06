Mientras los neoyorquinos protestan, las autoridades temen un nuevo pico de COVID-19

NUEVA YORK - A medida que la ciudad de Nueva York se acerca al final de su confinamiento de casi tres meses para contener el coronavirus, las grandes protestas por la muerte de George Floyd amenazan los beneficios para la salud, mientras que los casos de violencia y saqueo han alarmado a los funcionarios.

Las primeras tres noches de protestas fueron en gran medida pacíficas, pero el domingo por la noche, tiendas de lujo fueron saqueadas en una zona del bajo Manhattan. El alcalde de la ciudad y el gobernador del estado acordaron conjuntamente imponer un toque de queda en la ciudad de 8.6 millones de personas a partir de las 11 p.m. del lunes hasta las 5 a.m. del martes. La presencia policial se duplicará en toda la ciudad.

"No podemos permitir que la violencia menoscabe el mensaje de este momento", dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en un comunicado. "Es demasiado importante, y el mensaje debe ser escuchado. Esta noche, para protegernos contra la violencia y el daño a la propiedad, el gobernador y yo hemos decidido implementar un toque de queda en toda la ciudad".

Además del saqueo, ha habido casos de manifestantes que se enfrentaron con la policía (les arrojaron botellas, ladrillos y otros objetos) y prendieron fuego a vehículos policiales. Se realizaron varios cientos de arrestos entre el viernes y el domingo por la noche. También hubo algunas instancias grabadas en video de policías respondiendo agresivamente. El sábado por la noche, oficiales condujeron dos vehículos contra una multitud de manifestantes.

Los manifestantes, que salieron a las calles de Manhattan y Brooklyn por miles, protestan por la muerte bajo custodia policial de George Floyd, un hombre afroestadounidense, en el estado de Minnesota, y piden el fin de décadas de discriminación racial e injusticia.

Pero a diferencia de las protestas masivas anteriores, estas manifestaciones tienen lugar en el contexto de una pandemia.

Los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en Times Square, en el distrito de Manhattan, observan a manifestantes protestar contra la muerte en custodia policial de George Floyd en Minneapolis. 1 de junio de 2020.

La ciudad de Nueva York ha sido el epicentro del contagio de coronavirus en EE.UU. Más de 200,000 de los 371,000 casos de COVID-19 confirmados por el estado han estado en la ciudad, y más de 20,000 residentes de la ciudad han muerto a causa del virus. Los afroestadounidenses y los latinos tienen algunas de las tasas más altas de infección en la ciudad, ya que muchos están en trabajos de primera línea o tienen condiciones de salud subyacentes que los ponen en mayor riesgo.

Tres meses de medidas de confinamiento, cierre de negocios y distanciamiento social han ayudado a domesticar la propagación del virus. El sábado, la ciudad registró un mínimo de solo 59 casos nuevos, en comparación con más de 6,300 en el pico. El próximo lunes, la ciudad está programada para entrar en la Fase Uno de reapertura. Es la última región del estado que cumple con los criterios para hacerlo.

Equilibrando protestas y una pandemia

Si bien los funcionarios locales han apoyado las protestas pacíficas y no han hecho cumplir por la fuerza las restricciones a grandes reuniones durante la pandemia, están cada vez más preocupados de que las manifestaciones puedan borrar el progreso y causar un aumento en los casos de COVID-19, poniendo en peligro la salud pública y potencialmente retrasando la reapertura de la ciudad.

"Para aquellos que hicieron sentir su presencia, hicieron oír su voz, lo más seguro desde este punto es quedarse en casa", dijo el alcalde. "No queremos personas muy cerca de otras. No queremos personas por ahí donde puedan contraer esta enfermedad o propagarla", añadió.

De Blasio hizo un llamamiento a los que parecen tratar de observar el distanciamiento social y usar mascarillas.

"No hay duda de que existe el peligro de que esto pueda intensificar la propagación del coronavirus justo en el momento en que comenzamos a combatirlo profundamente", agregó.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que comparte la indignación por la muerte de Floyd y apoya a los manifestantes.

"Podemos poner fin a la injusticia, la discriminación, la intolerancia y el abuso policial, pero tenemos que ser inteligentes", dijo Cuomo en una conferencia de prensa el lunes en la ciudad de Nueva York.

"Y tenemos que ser inteligentes en este momento, ahora mismo en este estado. Y tenemos que ser inteligentes esta noche en esta ciudad. Debido a que esto no está avanzando en una agenda de reformas, esto no está persuadiendo a los funcionarios del gobierno a cambiar. Esto no está ayudando a terminar con el coronavirus.

El gobernador del estado de Nueva York condenó la violencia y el saqueo, diciendo que "oscurece la justicia del mensaje"."

"Aproveche este momento para impulsar el apoyo público; use esa indignación para realmente hacer el cambio y tener la inteligencia para decir qué cambios realmente quiere", dijo. "De lo contrario, es solo gritarle al viento si no sabes exactamente qué cambios tenemos que hacer".