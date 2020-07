Muere el congresista estadounidense y líder de derechos civiles John Lewis

WASHINGTON - John Robert Lewis, un defensor de los derechos civiles de los afroamericanos y legislador estadounidense de larga data, ha fallecido. Tenía 80 años. El veterano congresista murió el viernes después de una batalla de un año contra el cáncer de páncreas avanzado.

John Lewis saltó a la fama como líder del moderno movimiento estadounidense de derechos civiles de los años 50 y 60. A los 23 años, trabajó en estrecha colaboración con Martin Luther King Jr. y fue el último orador principal sobreviviente de la marcha de agosto de 1963 en Washington, donde King pronunció su famoso discurso "Tengo un sueño". Durante la reunión histórica, Lewis le recordó a Estados Unidos el poder del movimiento de derechos civiles.

“Por la fuerza de nuestras demandas, nuestra determinación y nuestros números, dividiremos el Sur segregado en 1.000 pedazos y los juntaremos a la imagen de Dios y la democracia. Debemos decir: ‘¡Despierta Estados Unidos! ¡Despierta! "Porque no podemos parar, y no seremos, no seremos pacientes", dijo Lewis, mirando a una multitud de 250.000 personas.

El representante John Lewis es visto en pantalla en una escena de la película documental "John Lewis: Good Trouble", en la noche de apertura del Tribeca Drive-In, el 2 de julio de 2020, en el Rose Bowl en Pasadena, California.

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo: "En muchos sentidos, la vida de John fue excepcional. Pero nunca creyó que lo que hizo fuera más de lo que cualquier ciudadano de este país podría hacer. Él creía que en todos nosotros, existe la capacidad de un gran coraje, un anhelo de hacer lo correcto, una voluntad de amar a todas las personas y extenderles sus derechos otorgados por Dios a la dignidad y el respeto. Y es porque vio lo mejor de todos nosotros que continuará, incluso en su fallecimiento, para servir como faro en ese largo viaje hacia una unión más perfecta".

Desde comienzos humildes hasta un líder de derechos civiles

Nacido el 21 de febrero de 1940, en las afueras de Troya, Alabama, John Lewis era hijo de aparceros que crecieron en el sur racialmente segregado. No pudo votar, inscribirse en la universidad u obtener una tarjeta de biblioteca pública porque era negro.

Decidido a ser parte de la lucha por la igualdad de derechos, Lewis se graduó de la Universidad Fisk en Nashville en 1963 con un título en religión y filosofía.

Como estudiante, organizó manifestaciones sentadas en los mostradores de almuerzo segregados “Solo para blancos” y boicoteó los autobuses. Lewis fue uno de los 13 "Freedom Riders" originales golpeados y arrestados por viajar junto a pasajeros blancos en autobuses interestatales en el sur.

Dos años después, como presidente del influyente Comité de Coordinación de Estudiantes No Violentos, ayudó a registrar a miles de votantes negros en lugares como Alabama y Mississippi. "Siempre he luchado por lo que era correcto", dijo Lewis.

Eventos que cambian la vida

Como activista de 25 años, Lewis fue golpeado brutalmente por soldados blancos del estado de Alabama cuando él y 600 manifestantes pacíficos marcharon por los derechos de voto a través del puente Edmund Pettus en Selma, Alabama, el 7 de marzo de 1965. Lewis sufrió una fractura de cráneo. Las imágenes de televisión del incidente conocido como "Domingo sangriento" causaron un despertar nacional para poner fin a la discriminación racial.

"Fui golpeado con sangre y gas lacrimógeno, luchando por lo que es correcto para Estados Unidos. Nuestro país nunca volvería a ser el mismo, debido a lo que sucedió en este puente", dijo Lewis sobre el evento histórico.

Más tarde ese año, Lewis estuvo junto al presidente Lyndon Johnson cuando firmó la histórica Ley de Derechos al Voto de 1965. La legislación prohibía las prácticas de votación discriminatorias que impedían a los negros ganar poder político.

Éxito

El movimiento de derechos civiles llevó a John Lewis a una carrera política. Fue elegido para el Consejo de la Ciudad de Atlanta en 1981. Lewis fue elegido para el Congreso en 1986, llamándolo "el honor de toda una vida".

Sirvió 17 mandatos en la Cámara de Representantes de EE.UU. del quinto distrito de Georgia. A veces llamado la "conciencia del Congreso", Lewis luchó por la igualdad de ingresos para las minorías, la reforma de la justicia penal, la seguridad de las armas y la atención médica para todos.

Archivo - En esta foto de archivo del 15 de febrero de 2011, el presidente Barack Obama presenta la Medalla Presidencial de la Libertad de 2010 al representante estadounidense John Lewis, D-Ga., Durante una ceremonia en la Sala Este de la Casa Blanca

En reconocimiento a sus logros, el presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de la nación en 2011.

"Todos los días de la vida de John Lewis se dedicaron a brindar libertad y justicia a todos", dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en un comunicado. "Como declaró hace 57 años durante la Marcha en Washington, a la sombra del Monumento a Lincoln. Nuestras mentes, almas y corazones no pueden descansar hasta que exista la libertad y la justicia para todas las personas. Qué apropiado es que incluso en en las últimas semanas de su batalla contra el cáncer, John reunió la fuerza para visitar las protestas pacíficas donde la nueva generación de estadounidenses había salido a las calles para emprender el trabajo inconcluso de la justicia racial".

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo: "La historia de nuestra gran nación solo se ha inclinado hacia la justicia porque grandes hombres como John Lewis se encargaron de ayudar a doblarla. Nuestra nación nunca olvidará a este héroe estadounidense. Mientras estaba en tratamiento contra el cáncer, regresó a Alabama para conmemorar el 55 aniversario de la marcha por los derechos de voto a través del puente Edmund Pettus. Debemos salir y votar como nunca antes hemos votado", dijo.

Antes de su muerte, Lewis respaldó al exvicepresidente Joe Biden para la nominación demócrata a la presidencia en abril de 2020.

En una de sus últimas declaraciones públicas, el congresista dijo: "No puedo esperar y ver al presidente (Donald) Trump deshacer el progreso por el que luchamos tan arduamente".

El viejo amigo de Lewis y activista por los derechos civiles Jesse Jackson dijo que Lewis será recordado por arriesgar su vida para cambiar a Estados Unidos para mejor.