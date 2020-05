Minneapolis: Queman comisaría por muerte de George Floyd

Manifestantes incendiaron el jueves una comisaría de policía en Minneapolis, que los agentes se habían visto obligados a abandonar antes cuando la tercera jornada de protestas violentas por la muerte de George Floyd, un afroestadounidense esposado que suplicaba poder respirar mientras un policía blanco lo inmovilizaba poniéndole la rodilla sobre el cuello, se extendieron a la cercana ciudad de St. Paul y a otras partes del país.

Un vocero de la policía confirmó el jueves en la noche que el personal había sido evacuado de la comisaría del 3er distrito, el centro de muchas de las protestas, “en interés de la seguridad de nuestro personal” poco antes de las 22:00. Un video en vivo mostró a manifestantes accediendo al inmueble, donde las alarmas de incendios y los aspersores se activaron a medida que se prendían incendios

Pudo verse a manifestantes quemando una chaqueta del Departamento de Policía de Minneapolis y vitoreándolo.

También el jueves en la noche, el presidente Donald Trump criticó la “total falta de liderazgo” en Minneapolis. “Acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le dije que el ejército está con él. Cualquier dificultad y asumiremos el control pero, cuando comience el saqueo, comienzan los tiroteos”, dijo en Twitter.

Un manifestante lleva una bandea de EE.UU. invertida, una señal de angustia, frente a un edificio en llamas el 28 de mayo de 2020 en Minneapolis, en protesta por la muerte de George Floyd.

Las protestas comenzaron el martes, un día después de la muerte de Floyd en una confrontación con la policía que fue grabada por un viandante y que se ha hecho viral. En las imágenes puede verse a Floyd, tendido en el piso, suplicando mientras el agente de policía Derek Chauvin lo inmoviliza con la rodilla sobre su cuello. Según pasan los minutos, Floyd deja lentamente de hablar y moverse. El 3er distrito cubre la parte sur de Minneapolis donde fue arrestado Floyd.

Arrestan a equipo de CNN en Minneapolis

Un equipo de CNN fue arrestado mientras realizaba un informe televisivo en vivo el viernes por la mañana en Minneapolis, y fue liberado aproximadamente una hora después, mientras el equipo cubría las protestas por la muerte del afroestadeouniense George Floyd quien estaba bajo custodia policial.

La policía estatal detuvo al corresponsal de CNN, Omar Jiménez, su productor y su reportero gráfico poco después de las 5 a.m. CT (6 a.m. ET) cuando Jiménez informaba en vivo desde una calle al sur del centro de la ciudad, cerca de donde un recinto policial fue incendiado anteriormente.

Se podía ver a Jiménez sosteniendo su insignia de CNN mientras informaba, identificándose como reportero y diciéndoles a los oficiales que el equipo se mudaría a donde los oficiales los necesitaran.

Un oficial lo agarró del brazo mientras Jiménez hablaba, luego lo esposó.

Minnesota activa la Guardia Nacional

El gobernador de Minnesota, Walz, activó antes en el día a la Guardia Nacional a petición del alcalde de Minneapolis, pero no estuvo claro de inmediato cuándo ni cómo se van a desplegar, y no pudo verse a ninguno de sus efectivos durante las protestas en Minneapolis o St. Paul. La Guardia tuiteó minutos después de la quema de la comisaría que había movilizado a más de 500 soldados en la zona metropolitana.

La Guardia dijo que un “objetivo clave” era asegurar que los departamentos de bomberos pudiesen responder a los avisos, y en otro tuit explicó que estaba “aquí con el Departamento de Bomberos de Minneapolis” para ayudar. Pero no se tomaron medidas para extinguir las llamas en la comisaría. Bryan Tyner, subdirector del departamento de bomberos, dijo que sus efectivos no pudieron trabajar con seguridad ni en el inmueble ni en algunos edificios adyacentes.

Antes en el día, docenas de negocios en las Ciudades Gemelas tapiaron sus escaparates y puertas con tablas para tratar de prevenir los saqueos, mientras Target, una cadena minorista con sede en Minneapolis, anunció que cerrará temporalmente dos docenas de tiendas en la zona. Minneapolis suspendió casi todos sus servicios de tren y bus hasta el domingo por motivos de seguridad.

En St. Paul, las nubes de humo flotaban en el aire mientras agentes ataviados con porras, máscaras antigás y equipos de protección corporal vigilaban a los inconformes en una de las principales calles comerciales de la ciudad, donde los bomberos tuvieron que sofocar una serie de pequeños incendios. Llegado un punto, los policías formaron una fila ante un establecimiento Target para tratar de impedir la entrada de saqueadores, que también rompían los vidrios de otros negocios.

Cientos de manifestantes regresaron el jueves al vecindario de Minneapolis en el centro de la violencia, donde el ambiente nocturno oscilaba entre las airadas protestas y una fiesta callejera. En momento dado, una banda que tocaba en un estacionamiento frente al 3er Precinto policial, el foco de las movilizaciones, interpretó una versión punk de la canción de Bob Marley “Redemption Song”. Cerca de allí, manifestantes cargaban con maniquíes de ropa de un Target saqueado y los arrojaban a un auto en llamas. Más tarde, hubo un fuego en un inmueble cercano.

Pero en otras zonas de Minneapolis, miles de personas marcharon de forma pacífica por las calles reclamando justicia.