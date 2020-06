Nuevo director ejecutivo de la Agencia de Medios Globales de EE.UU. promete a la VOA independencia

WASHINGTON DC - El nuevo director ejecutivo de la Voz de América, Michael Pack, se comprometió el miércoles a cumplir con su mandato de proporcionar periodismo mundial independiente a pesar de que es una agencia financiada por el gobierno de EE.UU.

Pack, que recientemente asumió el cargo de director ejecutivo de la Agencia de Medios Globales de EE.UU. (USAGM, por sus siglas en inglés), que supervisa a la VOA y a otras operaciones de medios internacionales de la nación, dijo a los locutores, editores, escritores y otros miembros del personal de la VOA en un correo electrónico, que está "totalmente comprometido con honrar la carta fundacional de la VOA... y la independencia de nuestros heroicos periodistas de todo el mundo".

Pack fue nominado por el presidente Donald Trump para dirigir la USAGM hace más de dos años. Pero con una sólida oposición demócrata a su nombramiento, el Senado controlado por los republicanos votó hace solo dos semanas para aprobar un mandato de tres años para que Pack encabece la USAGM.

Michael Pack, el nuevo director ejecutivo de la Agencia de Medios Globales de EE.UU., a la que pertenece la VOA, durante una audiencia en el Senado el 21 de mayo de 2020.

Recientemente, Trump criticó a la VOA por su cobertura de noticias de China durante la crisis del coronavirus. Cuando se le preguntó sobre la nominación del Pack, el pasado 15 de mayo, Trump dijo: “La Voz de América es manejada de una manera terrible. No es la voz de Estados Unidos. Es lo opuesto a la voz de Estados Unidos".

Pack no mencionó a Trump ni la controversia en su correo electrónico al personal. Tampoco dijo a quién planea nombrar como director de VOA. Amanda Bennett, directora de la VOA desde 2016, y su principal asistente, Sandy Sugawara, ambas periodistas veteranas, renunciaron el lunes y dijeron que el recientemente confirmado Pack tenía derecho a nombrar su propia dirección de la VOA.

Bennett era una firme defensora del periodismo independiente de la VOA, habiendo rechazado las recientes críticas de Trump y defendido la misión y los informes de la agencia de noticias financiada por Estados Unidos.

"Exportamos la Primera Enmienda a personas de todo el mundo que no tienen otro acceso a información objetiva, veraz y creíble", dijo. La Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de expresión. "Es por eso que más del 80% de nuestra audiencia de 280 millones de personas, en 47 idiomas, en más de 60 países dicen que nuestro trabajo es creíble", dijo Bennett.

Principales gerentes de la VOA renuncian mientras nuevo CEO toma el mando "Como director ejecutivo confirmado por el Senado, (Michael Pack) tiene el derecho de reemplazarnos con su propio liderazgo de la VOA. Partimos con la gratitud y la alegría que ha marcado nuestro tiempo juntos, con una dedicación a nuestra misión y admiración por cada uno de ustedes", dice la carta de despedida de Amanda Bennet y Sandra Sugawara, a los empleados de la Voz de América.

Algunos órganos de control externos han expresado sus temores sobre el mandato de Pack en la USAGM, citando su historial como cineasta conservador y asociado del exasesor de Trump Stephen Bannon y sugiriendo que podría no resistir las presiones de la Casa Blanca para realizar una cobertura informativa favorable para Trump.

El diario The New York Times dijo en un editorial el martes: "El espectro de convertir a la VOA. en una herramienta de propaganda de la Casa Blanca debería ser aterrador para todos los estadounidenses, independientemente de sus inclinaciones políticas". El editorial concluyó: "El señor Trump quiere un megáfono, no un instrumento diplomático, e insiste en la lealtad".

Cuando Pack asumió el cargo de director ejecutivo, los directores de la Junta de Gobernadores de Radiodifusión, que anteriormente controlaba la VOA y sus redes hermanas, publicaron su propia definición de periodismo independiente en el Registro Federal de acciones gubernamentales.

"Las redes financiadas por USAGM disfrutan de una independencia editorial total, tal como ese término se define y se entiende en las mejores prácticas de periodismo", señalaba el comunicado.

"La independencia editorial incluye, pero no se limita al hecho de que solo las personas dentro de la red pueden tomar decisiones con respecto a la recopilación de noticias o informes", dijeron los directores. "Las cadenas de la USAGM y sus empleados, incluidos los jefes de cada cadena, están completamente aislados de cualquier presión o proceso político u otro externo que sea inconsistente con los más altos estándares de periodismo profesional".

Pack ocupó anteriormente cargos ejecutivos en agencias internacionales y públicas de medios del gobierno de EE.UU., pero en los últimos años, según dijo a los empleados de USAGM, ha dirigido una empresa privada, Manifold Productions, que ha producido 15 documentales que se han emitido en el Servicio de Radiodifusión Pública de Estados Unidos.

"Estas películas también fueron mi forma de contar la historia de Estados Unidos", dijo. "Aunque hacer documentales es un trabajo muy satisfactorio, estaba ansioso por volver a la transmisión internacional en esta coyuntura crítica de nuestra historia".

Agregó que: "Los adversarios de Estados Unidos han intensificado sus esfuerzos de propaganda y desinformación. Están promoviendo agresivamente sus muy diferentes visiones del mundo". Y dijo que buscaría mejorar la moral de los empleados de la USAGM y "examinar algunos de los problemas que han surgido en los medios en los últimos años".

"Lo más importante", escribió, "mi misión será hacer que la agencia sea más eficiente".