Mardi Gras lucirá diferente este año en Nueva Orleans

NUEVA ORLEANS, LUISIANA - "Nuestro Gran Jefe nos dijo que no quiere que salgamos en este Mardi Gras debido al COVID", dijo Aaron "Flagboy Giz" Hartley a la Voz de América. "Dijo que no era seguro para nuestros miembros o para el público que nos mira".

Hasta este año, Hartley participó en una tradición festiva de Nueva Orleans que se remonta al siglo XIX, el Mardi Gras Indian. En una mezcla única de culturas afroamericanas y nativas americanas, decenas de asistentes negros al desfile lucen interpretaciones llamativamente coloridas de algunos elementos del atuendo de los nativos americanos.

“No hay nada igual en el mundo”, dijo Hartley. El 16 de febrero es Fat Tuesday, que literalmente se traduce como "Mardi Gras".

Para los católicos en muchas partes del mundo, el día representa una celebración final antes del período más solemne de seis semanas conocido como Cuaresma. Quizás ningún lugar en el mundo celebra el día de forma más estridente que Nueva Orleans.

En un año normal, encontrarás indios de Mardi Gras como Hartley con sus elaborados trajes hechos de cuentas, plumas y lentejuelas. Encontrarías carrozas temáticas coloridas del tamaño de pequeños edificios retumbando por avenidas bordeadas de robles mientras los miembros enmascarados de "Krewe" arrojan cuentas, tazas, monedas decorativas (y casi todo lo que puedas o no puedas imaginar) a cientos de miles. de espectadores disfrazados que gritan apiñados en la calle.

El coronavirus devasta una Nueva Orleans con cicatrices de desastres La pandemia que azota al mundo ha estremecido a Nueva Orleans.

La pandemia de COVID-19 ha puesto todo eso en pausa, para el dolor de innumerables lugareños.

Se cancelan los desfiles

El 17 de noviembre, citando la muerte de cientos de miles de estadounidenses debido al coronavirus, la alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, anunció que todos los desfiles en la ciudad serían cancelados.

El Mardi Gras del año pasado tuvo lugar días antes de que los casos de COVID-19 captaran la atención del público y se cree que esas festividades han convertido a Nueva Orleans en un punto de acceso temprano para el virus. Este año, después de varias grandes reuniones en la famosa Bourbon Street de Nueva Orleans, impulsadas hasta cierto punto por los visitantes, la alcaldesa anunció que también cerraría los bares de la ciudad durante una de las épocas más concurridas del año.

"Entiendo la decisión", dijo Cole Newton, propietario del bar local Twelve Mile Limit. "La gente se habría enfermado y muerto, y ninguna cantidad de impulso económico temporal habría valido la pena".

Si bien los habitantes de Nueva Orleans reconocen que celebrar el Mardi Gras como de costumbre podría provocar una catástrofe de salud pública, el impacto económico es doloroso para los trabajadores de la industria de servicios como la camarera Kristin Boring.

“Me da un vuelco el estómago perder más dinero”, dijo Boring. “Pero entiendo que es lo mejor. Es una situación difícil ".

Un tipo diferente de Mardi Gras

“Lo que pasa con el Mardi Gras es que no lo organiza una sola persona u organización”, dijo Laura Plante, residente de Nueva Orleans. “Está organizado por (varias)personas individuales. Eso es lo que lo hace especial ".

A raíz de la decisión de cancelar los desfiles, los residentes casi de inmediato comenzaron a proponer formas nuevas y más seguras de celebrar. Megan Boudreaux, una ajustadora de seguros de 30 años sin experiencia en liderazgo de Mardi Gras fue una de esas personas.

Unos días después de que la alcaldesa anunciara la cancelación de los desfiles, tuiteó un chiste de que si a los juerguistas no se les permitía montar en carrozas y arrojar cuentas a los espectadores inmóviles, ella simplemente decoraría su casa como una carroza y arrojaría cuentas a los transeúntes al azar.

Lo que empezó como una broma se ha convertido en un fenómeno. Aproximadamente 3.000 casas, la mayoría en el área de Nueva Orleans, pero algunas tan lejos como Arabia Saudita y Australia, han sido decoradas como carrozas del desfile de Mardi Gras.

El movimiento, llamado "Krewe of House Floats", ha transformado la ciudad.

Listos para el desfile de Mardi Gras La tradicional celebración en el barrio francés de Nueva Orleans llega a su fin con el desfile típico que atrae a más de un millón de personas.

Al caminar por los muchos vecindarios de la ciudad, los espectadores encontrarán de todo, desde casas modestas con flores y abalorios con motivos de carrozas del Carnaval, hasta mansiones con enormes tentáculos de pulpo que aparentemente atraviesan las muchas ventanas de la casa.

Nuevas tradiciones

“Los habitantes de Nueva Orleans se toman en serio la diversión del Mardi Gras”, explicó Chaya Conrad, propietaria de Bywater Bakery, donde hace algunos de los pasteles de rey más famosos de la ciudad, un dulce de Mardi Gras con una historia de varios miles de años.

"Todos tenemos nuestro propio papel que desempeñar en el Carnaval", dijo, "y creo que este año estamos creando nuevas tradiciones para este momento único que podría celebrarse en los próximos años".

Regreso a casa

Esa renovación se extiende más allá de los que viven actualmente en Nueva Orleans. Laura Renae Steeg ama tanto la región que llamó a su hija Magnolia, por la flor del estado de Luisiana.

"Recibo un recordatorio diario de este lugar que amo", dijo Steeg.

El trabajo de su esposo trasladó a la familia a Maryland hace casi una década, pero ella ha regresado a Nueva Orleans todos los años para el Mardi Gras, excepto el año en que nació Magnolia. Steeg había planeado saltarse el viaje este año hasta que sobrevino la tragedia.

Su padre falleció inesperadamente en enero.

“Fue un momento realmente oscuro para mí, y luego vi que todas estas carrozas flotantes aparecían en Nueva Orleans”, dijo. “Este ha sido un año oscuro para mucha gente y me recordó que la belleza también puede surgir en tiempos terribles. Necesitaba verlo ".

Steeg creó un plan de viaje para limitar el riesgo para ella y los demás y condujo 1.800 kilómetros desde Maryland hasta Luisiana. Visitó un desfile de autoservicio de algunas de las carrozas más famosas de Mardi Gras y alguien arrojó cuentas en su automóvil.

El momento, la música, la gente la abrumaba y rompía a llorar en su coche.

“Simplemente me sorprendió que, como esta ciudad, todos hemos pasado por tanto. Ha pasado por huracanes, pandemias y mucho más, pero siempre persevera como lo hará esta vez. Simplemente me di cuenta de que no se puede vencer a un espíritu tan fuerte como Mardi Gras. Los habitantes de Nueva Orleans no lo permitirán ".