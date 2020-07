Segundo legislador de Texas da positivo al coronavirus

WASHINGTON D.C. - Dos representantes de Texas en el Congreso estadounidense han dado positivo al coronavirus en las últimas horas.

El legislador Wesley Hunt, anunció en Twitter este miércoles su diagnóstico tras conocer el resultado de una prueba de Covid.

"Esta mañana camino a Midland (Texas), obtuve un resultado positivo para COVID-19. Inmediatamente alquilé un auto y conduzco de regreso a Houston", escribió Hunt. El legislador agregó que permanece asintomático y se siente "en perfecto estado de salud".

"He tomado todas las medidas necesarias para evitar contraer y transmitir el virus y, a partir de esta tarde, mi personal y yo hemos hablado con aquellos con quienes he estado en contacto recientemente. Estaré en cuarentena y pediré que todos sigan las pautas de los CDC, del gobierno estatal y local en la lucha contra COVID-19. Juntos venceremos esto", señaló en su mensaje.

El representante por Texas, Louie Gohmert, estudia anotaciones durante una audiencia del Comité Judicial de la Cámara Baja, el martes 28 de julio de 2020, en Washington.

Poco antes, reportes de medios estadounidenses informaban que el legislador Louie Gohmert, también republicano por Texas, había dado positivo a una prueba del coronavirus. Gohmert había sido visto recientemente sin máscara en el Capitolio, indicaban los informes.

El portal Politico fue el primero en informar que Gohmert dio positivo después de ser examinado el miércoles en la Casa Blanca antes de partir con el presidente Donald Trump en un vuelo a Texas. El resultado de la prueba le impidió viajar con el mandatario.

El mes pasado, en una entrevista con CNN, Gohmert dijo que no usaba una máscara porque estaba siendo examinado regularmente por el coronavirus.

"No tengo el coronavirus, resulta que hasta ayer nunca lo tuve", dijo. "Pero si me contagio, nunca más me verán sin una máscara".

El legislador republicano de 66 años asistió el martes a la audiencia del Comité Judicial de la Cámara con el fiscal general William Barr, durante la cual el presidente del Comité, Jerry Nadler, regañó a otros republicanos por no usar máscaras.

En respuesta a las noticias de la prueba positiva de coronavirus de Gohmert, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, criticó al representante tejano y a muchos otros republicanos por no usar constantemente una máscara.

“Demasiados republicanos han seguido actuando de manera extraordinariamente irresponsable, incluido Louis Gohmert. Louie Gohmert debería ponerse en cuarentena ahora mismo. Le hicieron esta prueba, según tengo entendido antes de la audiencia del Comité Judicial de ayer, estaba en la sala del comité. Se puso la máscara cuando se sentó en su silla. Entró en la habitación sin una máscara puesta”, dijo Hoyer a los periodistas, y agregó: "(El legislador republicano Jim) Jordan tuvo el mismo comportamiento totalmente irresponsable".