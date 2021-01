Arrestan al líder de Proud Boys, acusado de quemar pancarta de iglesia

WASHINGTON DC - La policía en Washington DC arrestó el lunes al líder de los Proud Boys, acusado de quemar una pancarta de Black Lives Matter que fue derribada de una histórica iglesia afroestadounidense en el centro de Washington el mes pasado.

Henry "Enrique" Tarrio, de 36 años, fue arrestado por agentes del Departamento de Policía Metropolitana después de llegar a Washington antes de las protestas planeadas por los partidarios del presidente Donald Trump para coincidir con la votación del Congreso que se espera el miércoles para afirmar la victoria electoral de Joe Biden.

Tarrio fue detenido después de que se emitiera una orden de arresto por destrucción de propiedad, dijo la policía. También enfrenta cargos por armas después de que los agentes lo encontraron con dos cargadores de armas de fuego de gran capacidad cuando fue arrestado, dijo un portavoz de la policía.

Una manifestación a favor de Trump en diciembre terminó en violencia cuando cientos de partidarios de Trump, algunos con el característico color negro y amarillo de los Proud Boys, buscaron enfrentamientos con un colectivo de activistas y contramanifestantes que intentaban excluirlos de Black Lives Matter Plaza, un área cerca de la Casa Blanca. Al caer la noche, los vándalos derribaron una pancarta y un letrero de Black Lives Matter de dos históricas iglesias en el centro de Washington y prendieron fuego a la pancarta.

Un video publicado en línea mostró a personas vertiendo combustible en una pancarta de Black Lives Matter cerca de la Iglesia Metodista Unida de Asbury e incendiándola en la calle mientras otros vitoreaban y maldecían, en el mes de noviembre. Uno de los videos mostraba a alguien acercándose aproximadamente un minuto después y usando un extintor para apagar las llamas.

Tarrio le dijo a The Washington Post que había participado en la quema de la pancarta Black Lives Matter y dijo que se declararía culpable de la destrucción de la propiedad y pagaría a la iglesia el costo de la pancarta.

Otro video mostró a hombres quitando un letrero de Black Lives Matter en la Iglesia Metropolitan A.M.E.

“Solo queremos que se haga justicia”, dijo el Rev. Dr. Ianther Mills, pastor principal de Asbury, en una entrevista el lunes por la noche.

La comunidad de la iglesia está "de alguna manera, por supuesto, sintiendo algo de alivio" después del arresto, agregó Mills. Aun así, dijo, “seguimos preocupados” por la gran cantidad de manifestantes que se espera que se encuentren en la zona.

Mills dijo que Asbury vio otro letrero de Black Lives Matter retirado de su ubicación durante las vacaciones de Navidad, lo que lo llevó a solicitar formalmente protección adicional para la iglesia durante las protestas planificadas para el miércoles. La policía local ya ha comenzado a realizar vigilancia adicional en el área, dijo.

Un portavoz de la policía dijo a The Associated Press el mes pasado que los investigadores estaban analizando los incidentes como posibles delitos de odio, pero que no se habían presentado cargos contra Tarrio.

Tarrio no respondió de inmediato a un mensaje en el que se solicitaban comentarios sobre las acusaciones y no estaba claro de inmediato si tenía un abogado que pudiera comentar en su nombre.