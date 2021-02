Legislador demócrata demanda a Trump por incitar a insurrección en el Capitolio

La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) y el representante demócrata Bennie Thomson demandaron este martes al expresidente Donald Trump, a su abogado Rudy Giuliani y a dos grupos supremacistas blancos por su papel en los eventos en el Capitolio en Washington el pasado 6 de enero.

La demanda, presentada en la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia, acusa a Trump y Giuliani, en colaboración con los grupos Proud Boys y Oath Keepers, de conspirar para incitar los disturbios para impedir que el Congreso certificara los resultados de la elección presidencial de 2020.

El recurso legal de Thompson, quien representa a Mississippi y es presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, se espera que sea el primero de una ola de litigios relacionados con el asalto al Capitolio.

Según la agencia AP, la demanda busca una indemnización compensatoria y punitiva por daños y perjuicios.

La demanda está basada en un estatuto del siglo XIX llamado Ley Ku Klux Klan que protege a los antiguos esclavos afroamericanos y legisladores del Congreso de actos de violencia de grupos supremacistas blancos.

Los demandantes dijeron que decidieron presentar la querella después de que el juicio político en el Senado absolvió esta semana a Trump de cargos de incitar a la insurrección.

Thompson, de 72 años, alega que estuvo en riesgo de su salud durante al asalto al Capitolio al tener que buscar abrigo en un área reducida junto a dos miembros del Congreso que después dieron positivo a una prueba de COVID-19.

Según informó la NAACP, otros legisladores demócratas, entre ellos Hank Johnson, de Georgia, y Bonnie Watson Coleman, de Nueva Jersey, se sumarán a la demanda en las próximas semanas.

Un asesor de Trump, Jason Miller, dijo en un comunicado el martes que Trump no organizó la manifestación que precedió al motín y que "no incitó ni conspiró para incitar a la violencia en el Capitolio el 6 de enero". Un abogado de Giuliani no respondió de inmediato un correo electrónico en busca de comentarios.