Nominada de Trump a la Corte Suprema asiste a primer día de interrogatorios en Senado

La nominada a la Corte Suprema de Estados Unidos, Amy Coney Barrett, enfrenta el martes el primero de dos días de interrogatorios directos de los senadores, entre ellos los demócratas que se oponen a su confirmación, argumentando por ejemplo que sería una amenaza para la atención médica de millones de estadounidenses.

Ante la audiencia del Comisión Judicial del Senado Barrett podrá responder a los legisladores demócratas que se han unificado para oponerse a ella principalmente en lo que dicen que sería su papel en socavar la ley de atención médica de Obamacare y su protección para los pacientes con afecciones preexistentes.

"Creo que los estadounidenses de todos los orígenes merecen una Corte Suprema independiente que interprete nuestra Constitución y nuestras leyes tal como están escritas", dijo Barrett el lunes durante las declaraciones de apertura de la audiencia.

La jueza, de 48 años, fue nominada el mes pasado por el presidente Donald Trump para cubrir la vacante dejada por la fallecida jueza liberal Ruth Bader Ginsburg.

Barrett argumentó el lunes que las cortes no fueron diseñadas para resolver todos los problemas de la vida pública. "El público no debe esperar que los tribunales lo hagan y los tribunales no deben intentarlo".

Si es finalmente confirmada, el voto de Barrett podría contar cuando la Corte Suprema presente los argumentos el próximo 10 de noviembre en un caso en el que Trump y los estados liderados por los republicanos buscan invalidar la Ley de Cuidado de Salud Asequible de 2010. Esta norma, que da acceso a millones de estadounidenses a una cobertura médica, es vista como el logro de política nacional más emblemático del expresidente demócrata Barack Obama.

Barrett ha criticado la norma que data de 2012 y es popularmente conocida como Obamacare.

Los republicanos tienen una mayoría de 53-47 en el Senado, lo que deja a los demócratas con poca o ninguna posibilidad de bloquear la confirmación de Barrett.

Si es confirmada, Barrett daría a los jueces conservadores una mayoría de 6-3, en temas clave como el aborto y los derechos de los homosexuales.

Programada la votación

La Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado programó el lunes una votación sobre la nominación de la jueza Amy Coney Barrett a la Corte Suprema, incluso aunque las audiencias de confirmación todavía no han terminado.

El presidente del panel, el senador republicano Lindsey Graham, programó una votación de la comisión para las 9 de la mañana del jueves 15 de octubre, el último día de audiencias. Se prevé que se vote la nominación de Barrett durante esa reunión y posteriormente se aplace una semana, de acuerdo con las reglas de la comisión.

Si eso sucede tal como está previsto, la comisión procedería a votar la nominación el jueves 22 de octubre. Eso establecería un voto final de confirmación en el pleno del Senado para la semana del 26 de octubre.