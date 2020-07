La Justicia exige aclaraciones sobre el indulto de Trump a Roger Stone

WASHINGTON, D.C. - Un tribunal en Washington reclamó el lunes al gobierno de Estados Unidos que explique el alcance del indulto concedido por el presidente Donald Trump a su amigo y aliado Roger Stone, condenado a 40 meses de prisión por obstrucción a la Justicia.

La jueza Amy Berman Jackson ordenó a las partes en el caso que presenten el martes la orden ejecutiva de Trump, que firmó a fines de la semana pasada para evitar que Stone, de 67 años, tenga que presentarse en prisión esta semana.

Berman dijo que quiere ver si la conmutación también cubrió una disposición que requiere que Stone se reporte durante dos años de libertad condicional supervisada después de lo que habría sido su condena en prisión.

La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo en una rueda de prensa que no "tenía los detalles exactos" del indulto de Trump a Stone.

Sin embargo, lo calificó como "un momento muy importante para la justicia en este país" que sirvió para corregir lo que llamó el "delito" de los agentes que buscaron el enjuiciamiento de Stone.

La conmutación de la pena que Trump le otorgó a Stone, su exasesor político, le liberó de la prisión, pero no eliminó sus condenas subyacentes por siete cargos, incluida manipulación de testigos y mentir a las autoridades federales relacionadas con la larga investigación de la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

Trump, que durante mucho tiempo tildó de "noticias falsas" las acusaciones de que Rusia le ayudó a ganar las elecciones, dijo que indultó a Stone porque había sido "tratado de manera muy injusta". El presidente ha criticado a la portavoz del jurado y a la propia jueza Jackson y ha sostenido que Stone "debería haber tenido otro juicio".

Prominentes figuras políticas de Estados Unidos han condenado el indulto de Trump, diciendo que era una perversión de la justicia estadounidense.

El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, quien supervisó los procedimientos del juicio político contra Trump a fines del año pasado, apunto que la decisión de Trump "básicamente dice a través de esta conmutación: «si mientes por mí, si me cubres, si me cubres la espalda, entonces yo me aseguraré de que salgas de la cárcel»".

“¿Para los otros estadounidenses? Hay un estándar diferente ”, se preguntó Schiff. "Amigos del presidente, cómplices del presidente, salen libres".

El senador republicano Mitt Romney, quien perdió las elecciones presidenciales de 2012 ante el ex presidente Barack Obama, calificó la conmutación de la sentencia de Stone como "corrupción histórica sin precedentes".

"Un presidente estadounidense conmuta la sentencia de una persona condenada por un jurado por mentir para proteger a ese mismo presidente ", escribió Romney.

La clemencia para Stone fue solo la número 36 que Trump ha otorgado, con 180 denegadas. Muchos de los perdones otorgados por Trump han sido para sus partidarios políticos o sugeridos por personas que él conoce, en lugar de ser procesados a través de los procedimientos normales de perdón supervisados por el Departamento de Justicia de EE.UU.

En un momento equivalente de sus mandatos, a los tres años y medio de asumir el cargo, los seis últimos predecesores de Trump habían procesado cientos o miles de peticiones de clemencia.