EE.UU.: Juez niega solicitud de impedir publicación del libro de Bolton

Un juez estadounidense negó el sábado una solicitud del gobierno de Donald Trump de imponer una orden judicial para bloquear la publicación de un libro del exasesor de Seguridad Nacional John Bolton, que alega que el presidente buscó la ayuda de China para ganar la reelección.

El juez falló el sábado que el exasesor de Seguridad Nacional John Bolton puede proceder con la publicación de su libro pese a los esfuerzos de la Casa Blanca para bloquearlo argumentando que información secreta pudiera ser expuesta.

"Si bien la conducta unilateral de Bolton plantea serias preocupaciones de seguridad nacional, el gobierno no ha establecido que una orden judicial sea un remedio apropiado", dijo el juez de distrito Royce Lamberth en su fallo.

El gobierno había solicitado una orden de restricción temporal y una orden judicial preliminar contra la publicación de "The Room Where It Happened: A White House Memoir", diciendo que contenía información clasificada y amenazaba la seguridad nacional.

La decisión del juez Lamberth es una victoria para Bolton en una causa que involucró el derecho constitucional a la libre expresión y razones de seguridad nacional. Pero el juez dejó claro también que le preocupaba que Bolton hubiese “jugado con la seguridad nacional de Estados Unidos” al no participar en un proceso de revisión previo a la publicación diseñado para prevenir que funcionarios del gobierno revelen información secreta en memorias que publican”.

"Con cientos de miles de copias en todo el mundo, muchas en las redacciones, el daño ya está hecho", sostuvo Lamberth.

El fallo despeja el camino para la distribución amplia del libro en un año de elecciones de unas memorias que pintan un retrato desfavorable de las decisiones de política exterior del presidente Donald Trump durante el turbulento período de año y medio que Bolton se pasó en la Casa Blanca.

No obstante, Lamberth criticó la forma en que Bolton abordó la publicación del libro. Bolton “decidió por su cuenta publicar el libro sin asegurar la aprobación final de las autoridades nacionales de inteligencia” y quizás causó un daño irreparable a la seguridad nacional, dijo el juez.

Pero con 200.000 ejemplares distribuidos ya a librerías en todo el país, tratar de bloquear la publicación sería fútil, dijo el juez.

“Un individuo dedicado con un libro a mano pudiera publicar sus contenidos ampliamente desde su café local”, escribió Lamberth en su decisión. “Con centenares de miles de ejemplares en el mundo —muchos en redacciones de prensa— el daño está hecho. No se puede restaurar el status quo”.

El libro, que será lanzado el martes, ya está en manos de la prensa.

En un tuit publicado poco después de que se conociera la decisión del juez, Trump volvió a acusar a Bolton de divulgar información clasificada. "Debe pagar un precio muy alto por esto, como otros lo han hecho antes que él", sostuvo el republicano. "¡Esto nunca debería volver a suceder!"

El libro de Bolton describe a Trump implorando al presidente chino, Xi Jinping, por ayuda para ganar la reelección a fin de este año, y detalló presuntas irregularidades que no se abordaron en el juicio de destitución del mandatario.

Trump removió de su puesto a Bolton en septiembre, tras 17 meses como asesor de seguridad nacional.

(Con información de Reuters y AP).