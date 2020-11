"Hay que volar alto para alcanzar nuestros sueños", una latina con una historia de esfuerzo y logros

WASHINGTON D.C. - Un creciente número de mujeres latinas incursiona en campos profesionales que, en su momento, estuvieron dominados por los hombres, y en Estados Unidos las oportunidades están abiertas para todas aquellas que quieran alcanzar sus sueños.

Una de esas historias es la de Lucero Moreno Stockett, ahora Sargento Mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y una de las pocas mujeres latinas que alcanza, en pocos días, uno de los rangos más altos para suboficiales de esta rama de las Fuerzas Armadas.

Lucy, como la conocen sus camaradas y sus amigos, nació en Ciudad Júarez, Estado de Chihuahua en México, y a sus 10 años emigró junto a sus padres y hermanos a Estados Unidos asentándose en El Paso, Texas. En esta entrevista con la Voz de América comparte el camino recorrido y sus experiencias.

“Me mudé a los 10 años, fui a la escuela en Estados Unidos y desde muy pequeña estuve fascinada con los aviones, siempre me gustaron y siempre quise volar. Desde entonces cada vez que veía un avión decía un día voy a volar. Nunca pensé que iba a ser posible o que me iba a enlistar en la Fuerza Aérea. Yo sabía lo que quería pero no sabía cómo llegar hasta ahí”, destaca Stockett.

Tanquero KC-10 de la Fuerza Aérea de EE.UU.

Y ese propósito de volar no solo logró conseguirlo años después sino que se convirtió en especialista para el manejo del sistema de repostaje de combustible de uno de los aviones más grandes de la Fuerza Aérea Estadounidense, el tanquero KC-10, encargado de proveer en el aire y en pleno vuelo la gasolina a los aviones que cumplen diferentes misiones, ya sea de combate o de apoyo humanitario, entre otros.

“Yo soy la encargada del manejo de la pieza de metal moviéndolo de lado a lado, de arriba hacia abajo para introducirla en la boca del tanque del avión al que debemos cargar la gasolina, esto necesita mucha precisión y en pleno aire con paciencia y con una visión muy especial cumplimos esta tarea. Es como los videojuegos que jugaba cuando crecí pero es producto de un entrenamiento muy riguroso por un año y es bastante exigente”, relata Lucero.

Escuche aquí la entrevista completa

Escuche Entrevista con Lucero Moreno Stockett

Su carrera tiene múltiples recuerdos que hoy la hacen sonreir pero en su momento fueron desafíos que debía vencer. Ella tiene las características de la persona que debe luchar para conseguir sus objetivos (…) es mujer, inmigrante y latina. Cuando ingresó a la Fuerza Aérea en 2002 tenía 17 años y logró su principal sueño.

Lucero Moreno Stockett, Sargento Mayor de la Fuera Aérea de EE.UU. desempeñando su trabajo en el avión KC-10.

“Gracias a Dios me tocó ser aviadora. Los aviadores no son muchos, solo 10 por ciento de toda la Fuerza Aérea son aviadores. Entonces, viendo ese número, el 10 por ciento, entonces ser mujer en ese tipo de trabajo es un poquito más pequeño, y ahora ser latina o hispana es más reducido todavía”, remarca la Sargento Mayor Stocket.

Lucero recuerda que cuando fue al primer entrenamiento de su carrera de aviadora, no había nadie que se pareciera a ella.

“No había mujeres, no había latinos, entonces me empezó a dar miedo porque me pregunté en que me había metido. Pero nunca me dio tanto que pensé me tengo que salir o no quiero hacer esto. Por el contrario, me dio más fuerza y quería seguir adelante porque vi y dije si yo puedo hacer esto, muchas personas como yo también lo puedan hacer. Entonces fue como poner mi propia meta para salir adelante, ver que nadie se pareciera a mí”.

Y logró su objetivo y ha convertido su experiencia en la motivación para incentivar a las jóvenes latinas a emprender las rutas que las lleven a su propio éxito, sin reparos en factores como la discriminación o la falta de oportunidades, y por eso tiene un mensaje...

“Me gustaría decirle a las jóvenes latinas-americanas que no se olviden de los valores que aprendieron desde pequeñas como que hay que trabajar fuerte, mantenerse enfocadas y mantener la mente abierta. Esas son las cosas que son muy esenciales para salir adelante en la vida. Y lo digo porque yo lo hice así. Hay veces que una se siente mal, pero no hay que dejarse guiar por eso porque son las que nos ponen los límites. Sin embargo, yo siempre digo que hay que demostrarle a esas personas que no creen en nosotros que si somos capaces de salir adelante”.

Lucero Moreno Stockett recibirá en pocos días un importante ascenso y en esta entrevista con la Voz de América resalta este otro logro..

“Voy a recibir el ascenso en tres semanas al Estado 9 que es el rango más alto que uno puede recibir en el rango de suboficial. En este momento de los dos mil seiscientos y pico que están en ese rango, nomás hay como cuatrocientas sesenta mujeres. Y de esas mujeres yo diría que solo hay como 20 latinas. Entonces alcanzar ese tipo de metas y representar a la mujer latina es un orgullo que mucha gente casi no se detiene a ver y yo estoy muy contenta por esto”, afirma Stockett.

Lucero Moreno Stockett (centro) en su escuadrón. La única latina del escuadrón.

Lucero Moreno Stockett tiene una historia de éxito y sin olvidar sus raíces en su natal Ciudad Juárez en México tiene un futuro brillante en sus funciones en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.