Texas declara desastre por protestas, más estados con toque de queda

El gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró este domingo un desastre en todo el estado después de las protestas del fin de semana que se han vuelto violentas y destructivas.

En Texas, gran parte de las manifestaciones fueron pacíficas, pero las protestas se volvieron violentas el sábado con incendios intencionales, tiendas destrozadas y saqueadas, y personas heridas.

La policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a algunas de las multitudes y dijo que arrestaron a más de 200 personas entre Dallas, Houston y Austin.

La orden de desastre le permite a Abbott designar agentes federales para hacer el trabajo de la policía local. Se produce cuando algunos organizadores de Texas están cancelando manifestaciones y otros planean continuar.

Desde Los Ángeles hasta Miami y Chicago, las protestas marcadas por la frase “No puedo respirar” -un grito de guerra que hace eco de las últimas palabras de George Floyd- comenzaron pacíficamente antes de volverse turbulentas cuando los manifestantes bloquearon el tráfico, provocaron incendios y se enfrentaron con la policía antidisturbios, quienes dispararon gases lacrimógenos y balas de plástico tratando de restaurar el orden.

El presidente Donald Trump se pronunció en Twitter alrededor del mediodía, mencionando únicamente las protestas en Minneapolis, donde ocurrió la muerte de Floyd.

"Felicitaciones a nuestra Guardia Nacional por el gran trabajo que hicieron inmediatamente al llegar a Minneapolis, Minnesota, anoche. Los anarquistas liderados por ANTIFA, entre otros, fueron clausurados rápidamente. ¡Debería haberlo hecho el alcalde la primera noche y no habría habido problemas!", escribió el mandatario.

