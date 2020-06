Fiscal que investigó al exabogado del presidente Trump se niega a renunciar

WASHINGTON DC - Un alto fiscal federal de Estados Unidos cuya oficina investigó al exabogado personal del presidente Donald Trump, Rudolph Giuliani, se negó el viernes a renunciar después de que la administración dijera abruptamente que lo estaba reemplazando.

El dramático enfrentamiento marca la última de una serie de acciones inusuales del secretario de Justicia, William Barr, que, según los críticos, tienen como objetivo beneficiar políticamente a Trump y socavar la independencia del Departamento de Justicia.

También se produce cuando Trump trata de purgar a los funcionarios que percibe que no lo apoyan plenamente. En las últimas semanas ha despedido a una serie de vigilantes la agencia, incluyendo uno que desempeñó un papel clave en la impugnación de Trump a principios de este año.

En un sorpresivo anuncio a altas horas de la noche, Barr dijo que el fiscal de Manhattan, Geoffrey Berman, iba a renunciar y que nombraría al presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés), Jay Clayton, para ocupar el puesto de Berman.

Berman, que dirige una poderosa oficina conocida por procesar casos de terrorismo de alto perfil, crímenes financieros de Wall Street y corrupción gubernamental, dijo que se enteró de la medida por el comunicado de prensa de Barr y que no se quedaría callado.

"No he dimitido y no tengo intención de renunciar a mi puesto", dijo Berman en una declaración. "Renunciaré cuando el Senado confirme a un candidato designado por el presidente. Hasta entonces, nuestras investigaciones avanzarán sin retrasos ni interrupciones".

Un funcionario del Departamento de Justicia, al que se le preguntó sobre la decisión de Berman, dijo a Reuters que "el plazo sigue siendo el mismo" que Barr estableció al anunciar el reemplazo.

Berman llega a su oficina en Nueva York el sábado 20 de junio de 2020.

Desde su nombramiento en enero de 2018, Berman no ha dudado en asumir figuras en la órbita de Trump. Su oficina supervisó el procesamiento de Michael Cohen, el antiguo abogado personal de Trump, acusó a dos asociados de Giuliani y lanzó una investigación sobre Giuliani en relación con sus esfuerzos por desenterrar información negativa sobre adversarios políticos de Trump en Ucrania.

Los fiscales no han acusado a Giuliani de ningún delito. El abrupto intento de destitución de Berman se produjo cuando el Departamento de Justicia pidió a un tribunal federal que bloqueara la publicación de un libro del ex asesor de seguridad nacional John Bolton, entre cuyas afirmaciones figura una alegación de que Trump intentó interferir en una investigación supervisada por la oficina de Berman.

"Este despido del viernes por la noche apesta a una potencial corrupción del proceso legal", escribió en Twitter el senador Chuck Schumer de Nueva York, el principal demócrata del Senado de los EE.UU. "¿Qué es lo que enfurece al Presidente Trump? ¿Una acción previa de este Fiscal de los Estados Unidos o una que está en curso?"

El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler, también demócrata, dijo que tiene la intención de invitar a Berman a testificar.

Bolton: Trump pidió a Xi Jinping ayuda para ganar elecciones y dijo que invadir Venezuela sería "genial". El Departamento de Justicia presentó una demanda para bloquear la publicación del libro, argumentando que contiene información clasificada.

Berman reemplazó a Preet Bharara, quien fue despedido como Fiscal de Estados Unidos a principios de 2017, poco después de que Trump se convirtiera en presidente. Bharara, un vocal crítico del presidente, dijo que el momento de la presión para reemplazar a su sucesor era extraño.

"¿Por qué un presidente se deshace de su propio fiscal elegido en el SDNY un viernes por la noche, menos de 5 meses antes de las elecciones?" Bharara escribió en Twitter, refiriéndose a las próximas elecciones presidenciales en noviembre.

Mientras el Senado considera la nominación de Clayton, Trump ha nombrado a Craig Carpenito, el Fiscal de EE.UU. para el Distrito de Nueva Jersey, como Fiscal de EE.UU. en funciones para el Distrito Sur de Nueva York, dijo Barr en su declaración.

Pero no estaba claro si Barr puede obligar a Berman a salir. Berman nunca fue confirmado por el Senado, el proceso habitual de nombramiento de los fiscales de EE.UU., y en su lugar fue nombrado por los jueces del distrito de acuerdo con una ley de EE.UU. que dice que puede servir hasta que se llene la vacante.

Steve Vladeck, un profesor de la Universidad de Texas en la Escuela de Derecho de Austin, dijo que la vacante debe ser llenada por alguien que sea confirmado por el Senado o elegido por un juez. Carpenito, escribió Vladeck en Twitter, no es ninguna de esas dos cosas. Pero Vladeck también citó una ley contradictoria que le da al presidente la autoridad de destituir a los fiscales de los Estados Unidos.

Antes de que Clayton se uniera a la SEC, era abogado especializado en fusiones y adquisiciones en Sullivan & Cromwell. Se le considera un constructor de consenso bipartidista durante su tiempo al frente de la SEC.

El funcionario del Departamento de Justicia dijo que Clayton, que había estado planeando dejar la administración y regresar a Nueva York, "expresó interés" en el papel de Fiscal de EE.UU. en Nueva York, y Barr "pensó que era una buena idea".

El anuncio de Barr llega menos de una semana antes de que el comité de Nadler celebre una audiencia en la que los funcionarios del Departamento de Justicia van a testificar sobre la interferencia política en el departamento.

A principios de este año, Barr intervino para reducir la recomendación de sentencia del viejo aliado de Trump, Roger Stone, lo que llevó a los cuatro fiscales de carrera a retirarse del caso en protesta.