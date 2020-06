Fauci ante el repunte de la COVID-19 en EE.UU.: "Sean parte de la solución"

WASHIGNTON D.C. - El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. y principal experto del equipo designado por la Casa Blanca para gestionar la pandemia de coronavirus, pidió este viernes a los estadounidenses que sean parte de "la solución", no "del problema", en un momento en que el país encara un significativo repunte de casos de COVID-19.

“Podemos ser parte de la solución o del problema”, señaló Fauci durante una rueda de prensa en la que participaron los principales responsables del equipo que gestiona la pandemia en EE.UU., que hacía unos dos meses que no comparecía ante el público.

El experto subrayó que algunas regiones están progresando "muy bien", gracias a que comenzaron a suspender las restricciones de "manera prudente", mientras que otras partes del país "están afrontando serios problemas".

Según datos de la universidad Johns Hopkins, desde el comienzo de la pandemia, se han detectado en EE.UU. 2.429.769 casos y se han registrado 124.544 muertes.

En los últimas semanas, desde que los estados comenzaron a reactivar sus economías, se han registrado notables repuntes en Arizona y Texas, cuyo gobernador, Greg Abbott, ya ha anunciado que es posible que se restauren algunas restricciones. Otros estados que han visto incrementos en sus tendencias de contagios son Florida, Carolina del Sur, Misisipi, Alabama, Georgia, Luisiana, Nevada y Utah.

El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, también presente en la rueda de prensa celebrada en la sede del Departamento de Salud, reconoció que se ha producido "una abismal incremento en el sur" del país, sin embargo, quiso rechazar "la tendencia" a pensar que el país se encuentra "en un momento duro y de grandes pérdidas".

"Nos encontramos en una posición mucho mejor ahora", aseguró.

Fauci: "Hemos sido golpeados malamente" Estados Unidos es el país con mayor número de casos y muertes registrados. El presidente Trump dijo el sábado que ha dado instrucciones para reducir el número de pruebas realizadas. Hoy los expertos negaron haber recibido órdenes en ese sentido.

Fauci coincidió con los demás expertos presentes en la comparecencia en señalar que parte del problema se debe a "quizás" el país comenzó a "reabrir un poco demasiado temprano" y a que se han incrementado el número de "contagios comunitarios", principalmente entre los más jóvenes.

"Muchos no saben que están infectados", apuntó el doctor, quien no obstante evitó entrar en la polémica sobre si sería necesario aumentar el número de test -algo que el propio presidente Donald Trump, parece rechazar- al subrayar que "no es culpa de nadie, ni de ninguna agencia”.

Tanto Fauci como Pence abordaron la controversia surgida a raíz de una sucesión de eventos multitudinarios que, en las últimas semanas, han tenido lugar en el país, entre los que destacan las numerosas protestas exigiendo justicia racial, ampliamente criticadas por la Casa Blanca, y los actos de campaña llevados a cabo por Trump.

"Es comprensible que salgas y disfrutes, nada que reprochar; pero si te infectas, vas a contagiar a otra persona que infectará a otra, hasta llegar a alguien que es vulnerable", advirtió el galeno.

Por su parte, Pence defendió la vuelta a los actos de campaña, al ser preguntado por el mitin celebrado por el presidente el pasado fin de semana en Tulsa, Arizona, que a pesar de su baja asistencia reunió a 6.200 personas, la mayoría de las cuales no respetaron las precauciones recomendadas por las autoridades sanitarias.

"La libertad de expresión y la libertad de reunirse pacíficamente forman parte de nuestros derechos constitucionales y la gente no los va a perder ni siquiera en una crisis sanitaria. Vamos a seguir con ello", zanjó el vicepresidente.