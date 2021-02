Fauci: en abril cualquiera podrá vacunarse con facilidad

El principal experto en enfermedades infecciosas de EE. UU., El Dr. Anthony Fauci, dijo el jueves que para abril, cualquier persona en los Estados Unidos que quiera una vacuna COVID-19 debería poder recibirla.

En una entrevista con el programa de televisión matutino de la NBC "Today", Fauci, quien también es el principal asesor médico del presidente Joe Biden, dijo que las proyecciones indican que los grupos de máxima prioridad, como los trabajadores estadounidenses de primera línea y los ancianos, deberían haber recibido sus vacunas para abril.

Fauci dijo después de eso, sería "temporada abierta, es decir, prácticamente todos y cualquiera, en cualquier categoría, podría comenzar a vacunarse".

A partir de ahí, dijo, dada la logística, es probable que se necesiten varios meses más para hacer llegar las vacunas a todos los que las deseen. Fauci tenía la esperanza de que para julio o agosto "la inmensa mayoría de las personas en el país se habrían vacunado".

Él acredita la disponibilidad de nuevas vacunas y una mayor capacidad para administrarlas con la aceleración del proceso.

Una encuesta de Associated Press-NORC Center for Public Affairs publicada el miércoles por la noche indica que el 67 por ciento de los ciudadanos estadounidenses planean vacunarse, y alrededor de un tercio dice que probablemente o probablemente no lo hará.

Aquellos que tienen dudas dijeron que la seguridad de las vacunas era su principal preocupación.