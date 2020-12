Expresidenta de la Fed Yellen enfrenta difíciles desafíos como secretaria del Tesoro de Biden

Al recurrir a Janet Yellen para que se convierta en la próxima secretaria del Tesoro, el proyectado presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, apuesta a que su seriedad como exjefa de la Reserva Federal (Fed) y su experiencia política pasada como presidenta del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca le servirán de mucho, mientras la economía estadounidense lucha por salir de una profunda recesión impulsada por la pandemia.

El posible ascenso de Yellen al cargo, que primero ocupó Alexander Hamilton, la convertiría en la primera mujer en ocupar el cargo de líder en política económica del país en 231 años. The Wall Street Journal fue el primero en informar sobre su elección anticipada como secretaria del Tesoro.

En una administración que incluirá a Kamala Harri, la primera mujer en ocupar el cargo de vicepresidenta, Yellen se une a otras mujeres que Biden designa para puestos de alto nivel. Hasta ahora, ha designado a la funcionaria de carrera en el sector de inteligencia, Avril Haines, como la próxima directora de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y a la veterana del Departamento de Estado Linda Thomas-Greenfield como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas.

Si es confirmada, Yellen, de 74 años y quien presidió la Fed de 2014 a 2018, se vería inmersa de inmediato en los esfuerzos para evitar un mayor daño a la economía a medida que la pandemia de coronavirus sigue haciendo estragos en todo el país y los legisladores siguen divididos sobre la aprobación de un paquete de estímulo económico adicional.

También enfrentará un duro desafío al intentar negociar un nuevo paquete de alivio económico después de meses de estancamiento entre la administración Trump, los líderes republicanos del Senado y la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.

En el pasado, Yellen ha defendido los programas de estímulo masivo del gobierno, incluido un esfuerzo de 3.000 millones de dólares de la Reserva Federal para ayudar a sacar a la economía estadounidense de la crisis durante la Gran Recesión derivada de la crisis financiera de 2008.

Su filosofía parecería alinearse con la del proyectado presidente electo, quien ha abogado por un amplio conjunto de políticas para aliviar la carga económica de las personas y prometió "gastar lo que sea necesario" para evitar que las pequeñas empresas se vean obligadas a la quiebra.

El ascenso de Yellen a secretaria del Tesoro también ayudaría a reparar una relación cada vez más tensa entre ese departamento y la Reserva Federal. Tan solo la semana pasada, el actual secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, decidió poner fin a un programa de préstamos de emergencia administrado por la Fed pero financiado por el Tesoro, a pesar de las objeciones expresas del presidente de la Fed, Jerome Powell.

La nominación de Yellen tendría que ser aprobada en un Senado liderado por republicanos, a menos que los demócratas logren recuperar su control si ganan dos escaños en las próximas elecciones especiales de Georgia.

El presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, Charles Grassley, un republicano de Iowa, votó para obstruir su confirmación como presidenta de la Fed en diciembre de 2013 y también votó en contra de su nominación cuando llegó al Senado el mes siguiente.

El demócrata de mayor rango en la Comisión Financiera, el senador por Oregon, Ron Wyden, hizo una declaración de apoyo a Yellen el lunes.

Biden anuncia nombramientos clave para Exteriores y Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, quien fue alto funcionario en el Departamento de Seguridad Nacional bajo el gobierno Obama, será el primer latino e inmigrante en dirigir esta agencia.

Décadas de experiencia

Ampliamente respetada tanto en el escenario nacional como internacional, Yellen ha sido una figura clave en los círculos de política económica durante décadas. Se desempeñó como miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de 1994 a 1997, bajo la presidencia de Alan Greenspan, antes de unirse a la administración Clinton. Durante su paso por la Casa Blanca, Yellen se desempeñó como presidenta del Comité de Política Económica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Yellen regresó al mundo de la política monetaria en 2004, y se desempeñó como presidenta y directora ejecutiva del Banco de la Reserva Federal de San Francisco hasta 2010, cuando fue nombrada vicepresidenta de la Reserva Federal. Fue nominada por el presidente Barack Obama y confirmada como presidenta de la Fed en enero de 2014 y la dirigió hasta febrero de 2018.

El presidente Barack Obama aparece en la fotografía, el miércoles 9 de octubre de 2013, junto a Janet Yellen.

Los años de Yellen al frente de la Fed estuvieron marcados por un acto de equilibrio entre prioridades en competencia. Ella empleó más de seis años en un programa de estímulo masivo que se había implementado para sacar a la economía de Estados Unidos de los estragos de la Gran Recesión. La Fed mantuvo las tasas de interés cercanas a cero desde finales de 2008 e inyectó billones de dólares a la economía de Estados Unidos mediante la compra de valores respaldados por hipotecas y del Tesoro.

Bajo el mandato de Yellen, la Fed comenzó a subir lentamente las tasas de interés en diciembre de 2015 y tomó medidas para vender gradualmente los valores que había comprado como parte del programa de estímulo. Los esfuerzos de Yellen para hacer retroceder el estímulo fueron demasiado lentos para muchos críticos, quienes advirtieron que su enfoque en ajustar el mercado laboral alimentaría una inflación desastrosa, una posición apoyada por algunos analistas económicos tradicionales.

La inflación nunca se materializó, y Yellen dejó su puesto en la Fed en 2018 con un desempleo en 4.1%, cerca de un mínimo de 20 años, y aún en declive.

El mandato de Yellen en la Fed, y su trabajo en política económica y monetaria en general, han estado marcados por un enfoque en los efectos en el mundo real de las políticas gubernamentales y su impacto en los ciudadanos individuales.

Elogios a Yellen

David Wessel, exreportero económico del Wall Street Journal, conoce a Yellen desde hace años, tanto en su calidad de periodista como en su función actual de director ejecutivo del Centro Hutchins de Política Fiscal y Monetaria en la Brookings Institution, donde Yellen es una distinguida compañera residente.

"Cubrí a Janet Yellen cuando estaba en The Wall Street Journal y he trabajado con ella durante los últimos dos años en el Hutchins Center", dijo Wessel. "Además de sus obvias calificaciones y años de experiencia, siente una enorme empatía por los estadounidenses comunes y corrientes y nunca ha perdido de vista el verdadero objetivo de la política económica: no aumentar los precios de las acciones o engordar los balances bancarios o hacer que algunos números en una hoja de cálculo agreguen". pero para mejorar la vida de la gente común, aquellos cuyos nombres nunca aparecen en los periódicos o en la televisión.

"Además", dijo, "ella es indefectiblemente la persona más preparada en la sala. Lo demostró como gobernadora de la Reserva Federal en la era de Greenspan y todos los días desde entonces".

Criada en la ciudad de Nueva York, en el distrito de Brooklyn, Yellen se graduó como mejor estudiante de su escuela secundaria pública, y luego obtuvo una licenciatura de la Universidad de Brown y un doctorado. en economía de Yale. Además de su servicio público, ha enseñado economía en Harvard, la Universidad de California en Berkeley y la Escuela de Economía en Londres (London School of Economics).

Yellen está casada con George Akerlof, un economista ganador del Premio Nobel y profesor de la Universidad de Georgetown.