Expertos: "Inconstitucional", recopilar datos de inmigración a través del censo para redistribución de legisladores

El intento del presidente Donald Trump de excluir a los inmigrantes indocumentados de una tabulación del censo utilizada para determinar cuántos legisladores de Estados Unidos se nombran por cada estado es inviable e inconstitucional, según grupos de derechos civiles y varias ciudades y condados estadounidenses que demandan a la administración.

"No se puede hacer", dijo a la Voz de América, Sarah Brannon, abogada gerente del Proyecto de Derechos de Votación de la American Civil Liberties Union (ACLU), y agregó que la determinación de ciudadanía que Trump exige sería difícil de hacer y "no muy confiable".

Otro grupo de libertades civiles, Causa Común, presentó una demanda el jueves desafiando la directiva de Trump, junto con ciudades de Nueva Jersey y Georgia. Más tarde en el día, el condado de Arlington, Virginia, dijo que se uniría a la demanda.

"La Constitución requiere un recuento exacto de nuestra población cada 10 años", dijo el presidente de la Junta del Condado de Arlington, Libby Garvey, en un comunicado. "Debemos tener un recuento exacto de todos los que viven en Arlington y nos negamos a permitir este esfuerzo ilegal para asustar a las personas y suprimir el recuento del censo de nuestra comunidad de inmigrantes".

Otros aplauden la orden ejecutiva. El Procurador General de Alabama, Steve Marshall, lo calificó como una "victoria" para el estado.

"Cuando los escaños legislativos de los estados y los votos del Colegio Electoral se dividen, la representación debe basarse en las personas que residen en sus estados y este país legalmente", dijo Marshall.

El año pasado, la Corte Suprema impidió que la administración Trump incluyera una pregunta de ciudadanía en el censo de 2020.

En una orden ejecutiva emitida a principios de esta semana, Trump ordenó al Secretario de Comercio, Wilbur Ross, que supervisa la Oficina del Censo de EE.UU., que presente datos sobre el número de personas indocumentadas contadas por el censo. Luego, la administración excluiría a los indocumentados del recuento del censo de cada estado con el fin de determinar si un estado pierde, gana o retiene miembros en la Cámara de Representantes, un proceso que ocurre cada 10 años.

La orden ejecutiva dice: "A los efectos de la redistribución de representantes después del censo de 2020, es política de los Estados Unidos excluir de la base de distribución a los extranjeros que no están en un estado de inmigración legal bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad".

La Constitución de Estados Unidos no menciona la ciudadanía en relación con el censo o la distribución del Congreso, un punto subrayado por el profesor de derecho Ilya Somin, que enseña en la Universidad George Mason en Virginia.

"La Sección 2 de la 14a enmienda dice específicamente que los representantes se distribuirán entre los diversos estados de acuerdo con sus respectivos números, contando el número total de personas en cada estado", dijo Somin, un autodenominado libertario, a VOA.

"Creo que la probabilidad abrumadora es que los tribunales se pronuncien contra [la directiva de Trump] porque es descaradamente inconstitucional".

Subconjunto de población no contado

El martes, el gobierno de Trump argumentó que la Constitución "no define específicamente qué personas deben incluirse para el reparto y solo requiere que los representantes se distribuyan de acuerdo con lo que se ha entendido durante mucho tiempo como los" habitantes "de cada estado".

Pero el profesor de derecho constitucional de la Universidad de Howard, Steven Jamar, dijo a la VOA que el argumento que la administración está utilizando trata de un subconjunto de personas, como turistas y viajeros de negocios, que, aunque podrían contarse en el censo, no se cuentan para fines de distribución.

“Hay algunas personas que no están dentro del estado en la fecha del censo. Viajan o están fuera del país. ... Hay algunas personas que son solo turistas que visitan el estado desde otro lugar. Y esas personas históricamente no han sido contadas para propósitos de distribución. ... en general, ni siquiera se cuentan en el censo porque no residen en el estado. Pero un inmigrante, esté documentado o no, reside en el estado”, dijo Jamar.

Sin embargo, Trump prometió "recopilar toda la información que necesitamos para llevar a cabo un censo preciso y tomar decisiones responsables sobre políticas públicas, derechos de voto y representación en el Congreso".

El año pasado, la Corte Suprema bloqueó un intento del gobierno de Trump de agregar una pregunta de ciudadanía por primera vez en 60 años.

“No se trata de quién puede votar. No se trata de ciudadanía. Se trata de personas enteras que residen en el estado. Entonces, la pregunta es realmente "¿Quién vive allí?", dijo Jamar.

Los conservadores están de acuerdo con la administración

La Heritage Foundation, un grupo de expertos conservadores con sede en Washington, está de acuerdo con la directiva de la administración, y agrega que Trump actuó "firmemente dentro de su autoridad legal para determinar quiénes son los" habitantes "de un estado con fines de distribución".

"La administración ahora debe trabajar diligentemente para recopilar y poner a disposición los datos necesarios para respaldar e implementar este cambio sustancial, y es de esperar que este cambio pueda implementarse rápidamente", dice la Fundación en un comunicado.

En 2018, el estado de Alabama presentó un litigio contra la Oficina del Censo de EE.UU., y argumentó que el sistema actual de distribución de escaños en el Congreso brinda una ventaja electoral injusta a los estados con más inmigrantes indocumentados y que los alabamianos probablemente perderían un escaño en el Congreso y un voto en el Colegio Electoral si los inmigrantes indocumentados fueran contados. La demanda está actualmente pendiente ante un tribunal federal.

El Centro de Investigación Pew en su último informe mostró que si los inmigrantes no autorizados fueran excluidos del recuento de distribución, California perdería dos escaños en lugar de uno, Florida ganaría uno en lugar de dos y Texas ganaría dos en lugar de tres. Alabama, Minnesota y Ohio mantendrían un asiento que habrían perdido si el reparto se basara solo en el cambio total de la población.

El informe, publicado el viernes, se basa en las proyecciones de las estimaciones de población de la Oficina del Censo de 2019.

"Además de estos estados, 11 más ganarían o perderían escaños basados solo en el cambio de población, sin importar si los inmigrantes no autorizados están incluidos o excluidos", según el análisis.

Recopilación de datos de inmigración

La administración no ha revelado cómo identificaría a los inmigrantes indocumentados. Las preguntas en el cuestionario del censo no incluyen ni requieren que los encuestados revelen su estado migratorio o su ciudadanía.

Terri Ann Lowenthal, consultora del censo que una vez fue directora de personal del antiguo subcomité de supervisión de la Cámara para el censo, dijo que todos los datos disponibles sobre la población de inmigrantes indocumentados son estimaciones.

“Tenemos idea, cierto, tenemos estados que brindan beneficios a las personas indocumentadas y, por lo tanto, tienen algunos datos administrativos, que nos dan una idea del tamaño de la población. Pero, una vez más, una vez dicho esto, la fórmula de reparto de escaños en el Congreso es una fórmula matemática extraordinariamente compleja, siempre digo que solo unos cinco matemáticos en el país pueden explicarlo”, dijo Lowenthal.

Ella está más preocupada por el mayor temor que crea la directiva en las comunidades de inmigrantes.

“Me preocupa que este miedo afecte la participación en el resto del censo. El censo todavía tiene que contar más del 35 por ciento de los hogares en este país, en la operación de campo restante”, dijo Lowenthal.

Esta semana, la Oficina del Censo comenzó a visitar hogares que aún no han respondido. La oficina también informó que hasta el momento el 62 por ciento de los hogares de EE.UU. habían completado sus formularios de censo.

Los primeros resultados debían presentarse el 31 de diciembre, pero debido al brote de coronavirus, la Oficina del Censo ha retrasado el trabajo de campo, y algunas de estas fechas han cambiado. La agencia también solicitó al Congreso que extienda el plazo legal para publicar datos.

Stacey Abrams, una política demócrata de Georgia y activista por los derechos de voto, dijo a la VOA que las personas de ambos lados del pasillo deben preocuparse por esta directiva porque cuando la población no se cuenta con precisión, todos sufren.

En 2019, Abrams lanzó una organización sin fines de lucro para garantizar que las poblaciones "difíciles de contar" se registren durante el censo de 2020.

Abrams enfatizó la falta de legalidad para recopilar datos sobre el estado de la inmigración.

“El censo no puede preguntar sobre la ciudadanía de ninguna persona. No está en el formulario. No pueden preguntar en voz alta. Y si le hacen esa pregunta, cierre la puerta y llame a la Oficina del Censo”, dijo.