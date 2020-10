El autor anónimo de un duro editorial contra la Casa Blanca de Trump desvela su identidad

WASHINGTON, D.C. - Miles Taylor, ex jefe de personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), confirmó este miércoles que él fue el autor de un polémico editorial, publicado por el diario The New York Times hace dos años, en el que aseguró que existía un grupo de funcionarios en la Administración que intentaba "hacer lo correcto" a pesar del presidente Donald Trump.

"Puede que sea apenas un pequeño consuelo en esta era caótica, pero los estadounidenses deben saber que hay adultos en la habitación. Nos damos plenamente cuenta de lo que está pasando e intentamos hacer lo correcto incluso cuando Donald Trump no quiere", escribió Taylor en su columna, publicada el 5 de septiembre de 2018, bajo la firma de 'Anónimo'.

La publicación del editorial, que retrataba una Casa Blanca "imprudente" liderada por un líder "amoral", suscitó un gran revuelo puesto que, además, venía a confirmar algunas de las acusaciones vertidas pocos días antes por el periodista Bob Woodward en su libro 'Miedo', a pesar de que el propio Trump se había referido a esta obra como una "ficción".

Denuncias anónimas, una vieja tradición de EEUU

Tras la publicación del editorial, Trump arremetió contra el New York Times por publicar el artículo de opinión. "No les gusta Donald Trump y no me gustan", dijo sobre el diario. Posteriormente el presidente tuiteó: "¿TRAICIÓN?''.

Después de que la Casa Blanca abriera una investigación interna para intentar dar con el autor del editorial, el mandatario llegó incluso a pedir que el Departamento de Justicia tomara cartas en el asunto.

Taylor, que abandonó la Administración en Junio de 2019, también publicó el año pasado, una vez más de manera anónima, un libro sobre su experiencia en el Gobierno, en el que arreció sus críticas contra el Gobierno de Trump.

Durante su paso por el DHS, Taylor fue testigo de una de las épocas más convulsas de la agencia, debido a las duras políticas migratorias del Ejecutivo, que incluyó algunas medidas muy controvertidas, como la separación de familias en la frontera sur del país, el encierro de migrantes en jaulas o las redadas multitudinarias en busca de migrantes irregulares.

El pasado mes de agosto, Taylor fue uno de los varios republicanos que participaron en la Convención Nacional Demócrata para expresar su apoyo al exvicepresidente Joe Biden de cara a las elecciones del 3 de noviembre.