Exabogado de Trump revelará "sus esqueletos" en su nuevo libro

Michael Cohen, el exabogado personal del presidente Donald Trump y su solucionador de problemas, prometió el jueves mostrar cómo Trump hizo trampas en la elección de 2016 con ayuda de Rusia, en un libro próximo a su publicación, titulado “Desleal, una memoria”.

"Trump ha hecho trampas en la elección, con la complicidad de Rusia, como ustedes descubrirán en estas páginas, porque hacer cualquier cosa, y me refiero a cualquier cosa, para “ganar” ha sido su modelo de negocios y su forma de vivir”, escribió Cohen en el prólogo del libro, que fue publicado el jueves en línea.



El prólogo de 3.700 palabras no revela nada nuevo sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales del 2016, y no queda claro si el libro lo haría.

El exfiscal especial Robert Mueller concluyó que Rusia orquestó una importante campaña para ayudar a Trump a salir victorioso en el 2016.

Mueller no encontró evidencias de una conspiración criminal entre la campaña de Trump y Rusia, pero sí detalló múltiples contactos entre la campaña y agentes rusos.

Cohen trabajó de cerca con Trump durante años antes de virarse en su contra, públicamente en testimonios al Congreso el año pasado antes del juicio político a Trump. Cohen dijo que conoce dónde están enterrados los metafóricos “esqueletos” de Trump, porque fue él quien los sepultó.

El portavoz de la Casa Blanca, Brian Morgenstern, respondió con ataques a la credibilidad de Cohen.

“El fácilmente admite mentir rutinariamente pero espera que la gente le crea ahora para que él pueda ganar dinero con un libro. Es desafortunado que los medios estén explotando este triste y desesperado hombre para atacar al presidente Trump”, dijo Morgenstern.

Trump ha llamado a Cohen “una rata” y un mentiroso, y Cohen dijo que recibió múltiples amenazas de muerte de simpatizantes de Trump.

Cohen, de 53 años, está sirviendo una condena de tres años por evasión de impuestos, falso testimonio y violaciones a las leyes de financiamiento de campañas, el último relacionado a los pagos que hizo para silenciar a mujeres que aseguraban haber tenido relaciones extramaritales con Trump antes de la elección presidencial del 2016.

Cohen fue trasladado a arresto domiciliario en mayo debido al riesgo que contrajera COVID-19 en la prisión, pero luego fue brevemente encarcelado el mes pasado.

Un juez federal falló el mes pasado que Cohen había sido objeto de venganzas por planear publicar su libro y ordenó que volviera a salir de prisión.

Un abogado de Cohen rehusó hacer comentarios.