Estudio revela que los estadounidenses están comprando más armas

WASHINGTON D.C. - Un reciente estudio del centro de estudios Brookins Institution señala que los estadounidenses compran más armas cuando sienten amenazada su seguridad personal y apunta que la cifra de ventas de armas de fuego se ha elevado desde el mes de marzo, cuando comenzaron a registrarse más casos de COVID-19 en el país.

“Cuando los estadounidenses se preocupan por su seguridad personal, compran armas”, reza parte del estudio, que agrega que tras el descontento social que trajo la muerte del afroestadounidense, George Floyd, bajo custodia de la policía de Minneapolis, también se han elevado las ventas de armas.

"Imagínense que alguien está tratando de entrar a su casa, y usted sería como: «esperen, chicos, déjenme abrir mi caja fuerte». No, el arma siempre debe estar con uno", dijo Sam Barbakoff, instructor de tiro a la Voz de América.

Barbakoff es ruso y reside desde hace años en Florida. Con 450.000 armas registradas, este es el segundo estado con mayor número de licencias en el país, sólo por detrás de Texas. En todo el país, se conoce que, durante el primer semestre de 2020, el FBI realizó más de 19 millones de verificaciones de antecedentes, superando los 6 millones del mismo periodo del año anterior.

"La realidad es que la probabilidad de que alguna vez use un arma para defenderse o para defender a su familia es increíblemente baja. Creo que las estadísticas son como el 0,2%. Mientras que la probabilidad de que, una vez que traiga un arma a su casa, la use contra usted mismo o contra su ser querido, aumenta de 300 a 500%”, dijo a la VOA Igor Volsky, fundador de la asociación Guns Down America.

Expertos como Volsky, aseguran que durante tiempos de incertidumbre aumenta el comercio de armas. Mientras tanto defensores de la regulación de su uso expresan preocupación frente a que el aumento en las ventas probablemente conduzca a disparos accidentales.

¿Aumentarán las regulaciones durante la nueva presidencia o continuará aumentando la adquisición de armas? Solo el tiempo y las cifras lo dirán.