Día de la Igualdad de la Mujer: en EE.UU. reflexionan sobre desigualdades raciales

WASHINGTON DC - El 26 de agosto es el Día de la Igualdad de la Mujer, que en los Estados Unidos conmemora la adopción de la 19ª Enmienda a la Constitución en 1920 que otorgó a las mujeres el derecho al voto.

También destaca la discriminación basada en el género que continúan experimentando casi todas las mujeres, en particular las mujeres de los dos grupos minoritarios más grandes de EE. UU.

En el centenario del sufragio femenino, un informe del Pew Research Center indicó que “si bien muchos estadounidenses dicen que la última década ha sido testigo de avances en la lucha por la igualdad de género, la mayoría dice que el país aún no ha ido lo suficientemente lejos en dar a las mujeres los mismos derechos con los hombres."

Los latinos son la población minoritaria más grande de EE. UU., alrededor del 18%, según la Oficina del Censo de EE. UU. El segundo grupo más grande, alrededor del 13%, son los afroestadounidenses.

Una de cada cinco mujeres en los Estados Unidos es hispana, dijo Amy Hinojosa, presidenta de Mana, una organización latina nacional. Hinojosa afirma que las latinas enfrentan muchas desigualdades en la actualidad.

"Cientos de miles de latinas trabajan en empleos por horas por un salario mínimo y están en primera línea durante la pandemia de coronavirus con poca o ninguna protección en el lugar de trabajo", dijo Hinojosa a la Voz de América."Necesitamos valorar las contribuciones que hacen las mujeres hispanas”, agregó, incluyendo entre ellas a las amas de casa, cajeras, trabajadoras de servicios de alimentos y recolectoras agrícolas.

Hinojosa dijo a la VOA que las mujeres hispanas están especialmente preocupadas por la cobertura de atención médica y la desigualdad salarial.

Según un informe del Center for American Progress, "las mujeres latinas ganan 549 dólares por semana, en comparación con los ingresos medios de las mujeres blancas de 718 dólares (semanales)", y sus ingresos anuales a tiempo completo son el 88% de sus contrapartes masculinas.

El informe de 2013 continuó diciendo que "es más probable que las latinas carezcan de cobertura médica entre las mujeres estadounidenses sin seguro, con más del 38% sin seguro".

Aunque esas cifras han cambiado ligeramente en los años siguientes, muestran que “es difícil para las mujeres hispanas contribuir de manera significativa a sus familias, cuando muchas de ellas solo ganan 54 centavos por cada dólar en comparación con un hombre blanco en un trabajo equivalente”, dijo Hinojosa. Además expuso que las próximas elecciones presidenciales del 3 de noviembre son un recordatorio de otro problema que enfrentan los hispanos: la supresión de votantes.

Según un informe de 2019 del Center for American Progress, “las tácticas de supresión de votantes, desde estrictas leyes de identificación de votantes hasta purgas de votantes discriminatorias, limitaciones en las horas de votación, reducciones en los lugares de votación y barreras del idioma, se utilizan cada vez más para desalentar y socavar a las mujeres de influir en la participación de los votantes y su posible influencia en los resultados electorales ".

"Todavía tenemos un porcentaje muy bajo de votantes", dijo Hinojosa, y las razones incluyen mujeres que no hablan inglés o carecen de una licencia de conducir u otra identificación aceptable para poder registrarse para votar.

Un récord de 137,5 millones de estadounidenses votaron en las elecciones presidenciales de 2016, según la Oficina del Censo de EE. UU.

Un análisis del Pew Research Center de esos datos encontró que el 50% de las mujeres hispanas elegibles votaron en 2016 en comparación con el 64,1% de las mujeres negras elegibles.

Las mujeres negras también están luchando contra la supresión de votantes, dijo Martha S. Jones, profesora de historia en la Universidad Johns Hopkins y autora de Vanguard: How Black Women Broke Barriers, Won the Vote and Insisted on Equality for All.

Jones señala que incluso cuando las mujeres recibieron el sufragio nacional en 1920, la mayoría de las mujeres negras no pudieron votar debido a las leyes de segregación racial y discriminación. Dijo que incluso hoy, las mujeres afroamericanas continúan luchando contra la supresión de votantes, que incluye limitaciones como el cierre de los lugares de votación y la purga de listas de votantes para algo como votaciones poco frecuentes, una medida que obliga a las mujeres a volver a registrarse.

Melanye Price, profesora de ciencias políticas en la Universidad Prairie View A&M en Texas, dijo: "Las mujeres negras sufren la doble carga del racismo y el sexismo". Al igual que las mujeres hispanas, las mujeres afroamericanas pueden tener "más desafíos en torno al voto", como no tener una identificación adecuada y pueden trabajar "en ciertos trabajos que no les permiten despegar el día de las elecciones", dijo Price.

Tanto Price como Hinojosa de Mana piensan que la supresión de votantes podría aliviarse con el uso generalizado de la votación por correo, más horas de votación en los lugares de votación y la relajación de las regulaciones estatales de identificación.

Al igual que las mujeres hispanas, las mujeres negras están preocupadas por la desigualdad de ingresos, dijo Price. “Se les pide que paguen el alquiler y compren cosas para sus hijos al mismo precio, pero no se les paga al mismo precio”, como los hombres y las mujeres blancas.

Es un estereotipo pensar que las mujeres afroamericanas que no trabajan y dependen de los programas públicos son vagas, dijo Price, "pero no pueden ganar suficiente dinero para mantener a sus hijos en una buena guardería".

Otras cuestiones que preocupan a las mujeres negras, dijo Price, son la falta de atención médica asequible, una mejor educación pública, ya que "no pueden ganar suficiente dinero para enviar a sus hijos a una escuela de calidad" y la violencia perpetrada contra ellas y sus familias por policía.