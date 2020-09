Audios: Trump dijo a periodista que minimizó la gravedad de la pandemia, Casa Blanca lo niega.

WASHINGTON DC - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió en febrero entender la gravedad del coronavirus y sabía se podía transmitir por el aire pero decidió minimizarlo para no causar pánico en la sociedad, según entrevistas en audio hechas por el periodista Bob Woodward, obtenidas por varios medios nacionales.

La Casa Blanca negó el miércoles el contenido de los audios, publicados por el diario el Washington Post y la cadena CNN, asegurando que el presidente “nunca minimizó” el virus.

“El presidente le dijo a Bob Woodward lo mismo que dijo desde el podio. Siempre ha compartido los hechos y siempre es honesto”, dijo la secretaria de prensa, Kayleigh McEnany a periodistas.

Sin embargo, los audios, parte de 18 entrevistas para un libro que saldrá a la venta a mediados de septiembre, pintan una escena distinta.

El siete de febrero, Trump dijo en entrevista con Woodward que el coronavirus era “mortal”, más que la gripe común y que podía transmitirse por el aire.

“Es más mortal que una gripe fuerte (…) esto es algo mortal”, dijo el presidente al periodista veterano, famoso por destapar el escándalo de Watergate que llevó a la renuncia del presidente Richard Nixon.

Días después de dar esas declaraciones en audio, Trump tuiteó que el virus estaba “bajo control en EE.UU.” y en todos los “países relevantes”.

Poco más de un mes después, el 19 marzo, cuando el número de casos confirmados de COVID-19 en EE.UU. ascendían a los 18 mil, Trump reconoció que estaba minimizando el impacto de la situación que ya había sido declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud.

“Siempre he querido minimizarlo y todavía me gusta minimizarlo porque no quiero crear pánico”, dijo el presidente al periodista, según los audios.

Al ser preguntada específicamente por esta cita, McEnany dijo que el presidente “nunca minimizó la pandemia” y que no ha engañado al público sobre el coronavirus, que ha cobrado la vida de casi 189.961 estadounidenses.

“El presidente nunca le ha mentido al público estadounidenses sobre el COVID-19”, dijo la portavoz.

El mes pasado, Trump tuiteó sobre el próximo libro de Woodward, diciendo que “será FALSO, como muchos otros han sido”.

EE.UU. es el país del mundo con más casos confirmados de coronavirus, con más de seis millones de contagios.