Trump asegura que no habló con Putin de presuntas recompensas a los talibán

WASHINGTON DC - El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desveló al portal de noticias Axios que no discutió con el presidente ruso, Vladimir Putin, un supuesto complot del Kremlin para pagar a militantes talibán por ataques a las fuerzas estadounidenses y de la coalición internacional en Afganistán.

Trump, en un extracto de la entrevista publicada el miércoles, dijo que discutió "otras cosas" con Putin en una llamada telefónica la semana pasada y volvió a desestimar las acusaciones de supuestas recompensas.

“Nunca llegó a mi escritorio. ¿Sabes por qué? Los servicios de inteligencia, no pensaron que fuera real. No pensaron que valiera la pena. Si llegara a mi escritorio, habría hecho algo al respecto”, expuso Trump.

Casa Blanca: "No hay consenso" sobre recompensas rusas por abatir a soldados de EE.UU. El diario The New York Times afirmó el viernes que Moscú ofreció recompensas a combatientes afganos por matar a soldados de la Coalición Internacional que lucha en Afganistán, de la que forma parte EE.UU. El presidente Trump ha negado haber sido informado de los hechos.

El pasado junio, el diario The New York Times, citando a funcionarios anónimos de EE. UU. con conocimiento del asunto, informó que una unidad secreta de la inteligencia militar de Rusia había puesto precio a las cabezas de los militares que combaten en Afganistán y aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no había hecho nada al respecto a pesar de haber sido informado del asunto hacía meses.

El mandatario estadounidense, por su parte, negó desde un primer momento conocer estos hechos y recurrió a su cuenta personal de Twitter para afirmar: "Nadie me informó o me dijo".

Los funcionarios de inteligencia y defensa de EE. UU. han estado preocupados por la interferencia rusa en Afganistán, quejándose repetidamente de que Moscú ha estado proporcionando armas y entrenamiento a los talibanes.

Un informe del Pentágono publicado el 1 de julio, sin mencionar las presuntas recompensas, advirtió que la participación de Rusia está creciendo. En su entrevista con Axios, Trump afirmó que "lo último que Rusia quiere hacer es involucrarse demasiado con Afganistán".