Empresas envían mensajes de apoyo a las protestas en EE.UU.

Las compañías estadounidenses generalmente permanecen calladas durante las protestas. No esta vez. Las empresas de tecnología, las bancarias, las de indumentaria y de entretenimiento emitieron mensajes de apoyo para quienes se manifestaban contra el tratamiento policial a personas negras.

"Estoy sorprendida por la cantidad de ejecutivos que han hablado por primera vez", dijo Kellie McElhaney, profesora de la Haas School of Business de UC Berkeley y fundadora del Centro de Equidad, Género y Liderazgo de ese centro de estudios.

Lo que impulsa a las marcas a hablar, dijo, es la brutalidad del video que muestra a un oficial de policía en Minneapolis que pone las rodillas en la nuca de George Floyd, quien murió.

Las compañías "están dirigidas por humanos", dijo. “Tienen empleados negros y marrones, ejecutivos, clientes. Hay riesgos absolutos, pero el beneficio supera con creces los riesgos”.

Netflix, Google y Citibank

Netflix tuiteó "estar en silencio es ser cómplice", y agregó "tenemos el deber con nuestros miembros, empleados, creadores y talentos negros de hablar".

Google agregó a su página de búsqueda principal: "Apoyamos la igualdad racial y todos los que la buscan".

Twitter cambió su cuenta de Twitter para decir #BlackLivesMatter.

El CEO de Microsoft, Satya Nadella, dijo a los empleados "únanse a mí y a todos en el equipo de liderazgo sénior para abogar por un cambio en nuestra compañía, en nuestras comunidades y en la sociedad en general".

"El racismo sigue siendo la raíz de tanto dolor y fealdad en nuestra sociedad", escribió el director financiero de Citibank, Mark Mason, afroamericano, en una publicación de blog. "Mientras eso sea cierto, los ideales gemelos de libertad e igualdad de Estados Unidos permanecerán fuera del alcance", agregó.

Los minoristas como Target, que ha sido saqueado y destrozado en todo el país, también se han pronunciado. La muerte de un hombre negro detenido por un oficial de policía blanco ha desatado el "dolor acumulado de años", dijo el CEO de Target, con sede en Minneapolis.

Los riesgos de hablar frente a permanecer en silencio

Al adoptar una posición, las empresas corren el riesgo de perder clientes, socios, proveedores y empleados que no están de acuerdo con la posición de la corporación, dijo McElhaney.

También corren el riesgo de ser acusados de usar el momento para promocionar sus marcas, ya que algunos pueden no ver las declaraciones corporativas de apoyo como auténticas. Pero las empresas también enfrentan riesgos si no dicen nada, dijo.

Los empleados más jóvenes buscan el liderazgo de la empresa para hablar. "Tiendo a creer que la gente está hablando porque no hay otra opción", dijo. "Todos los empleados esperan que su líder se exprese, especialmente los empleados negros y marrones".

En 2018, Nike publicó un anuncio en apoyo de Colin Kaepernick, el exjugador de fútbol profesional que protestó por el tratamiento policial de los afroamericanos. A algunas personas les encantó. Algunos quemaron sus Nikes. La polémica publicidad no perjudicó el resultado final de Nike, según los informes.

A medida que las protestas se extendieron por los Estados Unidos después de la muerte de Floyd, Nike lanzó un video en apoyo del mensaje de los manifestantes: "No le des la espalda al racismo. No aceptes que nos quiten vidas inocentes. No pongas más excusas", retuiteó Adidas, rival de Nike.