Washington espera masivas protestas a favor de Trump

WASHINGTON DC - La capital de Estados Unidos, Washington D.C. espera masivas protestas en favor del presidente Donald Trump que comenzarán el martes en la noche y se prolongarán hasta el miércoles, cuando el Congreso se reúne para certificar los resultados de las elecciones presidenciales.

El presidente Trump, quien ha disputado constantemente los resultados de las elecciones, dijo en su cuenta de Twitter que asistirá a una de las marchas convocadas para el miércoles frente a la Casa Blanca y ha animado a sus seguidores a salir a las calles en su apoyo.

I will be there. Historic day! https://t.co/k6LStsWpfy