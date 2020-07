"Tenemos realmente mucho que celebrar": embajador de EE.UU. valora visita del presidente de México

WASHINGTON D.C. - El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, habló este martes con la Voz de América sobre el significado que tendrá la visita del presidente mexicano Manuel A. López Obrador a Washington, donde será recibido por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

La visita del mandatario mexicano ocurre a solo unos días de haber entrado en vigor, el pasado 1 de julio, el T-MEC, firmado por EE.UU., México y Canadá. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, no va a asistir a las celebraciones, citando tensiones sobre posibles aranceles estadounidenses al aluminio canadiense.

Además del acuerdo comercial, Landau aseguró que ambos mandatarios abordarán otras cuestiones de la "agenda bilateral" entre ambos países, como los flujos migratorios en la región.

VOA: Bueno gracias por atender a la Voz de América. Embajador, usted lleva ya un tiempo en México, conoce la realidad mexicana, conoce también al presidente López Obrador, ¿cuáles son las expectativas que se tienen desde Estados Unidos para esta visita? ¿Se va a restringir al tema del T-MEC o se van a abrir otras a otros ámbitos de conversación?

Landau: Bueno en primer lugar estamos todos muy todos muy emocionados aquí para recibir al presidente mexicano.

Creo que realmente es muy importante que los presidentes de Estados Unidos y México se conozcan porque es una relación tan importante para ambos países y creo que es una cosa cuando hablas con una persona por teléfono, pero realmente conocer a esa persona, yo creo que lo cambia todo y yo creo que es imprescindible que se conozcan. Y tenemos realmente mucho que celebrar porque ahora tenemos el nuevo tratado que acaba de entrar en vigor la semana pasada. Entonces, obviamente parte de la agenda va a ser este tema comercial y económico sobre todo dentro del marco de la crisis pero también eso, nuestra agenda bilateral.

Hay muchos temas importantes y creo que vamos a tratar una variedad de temas como siempre los hay entre Estados Unidos y México.

VOA: Usted ha estado colaborando en la preparación de la visita del presidente y la delegación mexicana a la Casa Blanca. Una de las grandes preguntas que surgen es ¿por qué no está presente el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, incluso cuando según el presidente López Obrador esto se enmarca dentro de una celebración de la entrada en vigor del acuerdo?



Landau: Sí, es una lástima que no pudo asistir el primer ministro de Canadá para realmente destacar el carácter trinacional del acuerdo, pero obviamente la logística es una cosa muy complicada ahora, durante la pandemia. Y, francamente, ya una reunión entre dos mandatarios se hizo muy complicado; entonces tres, realmente nos resultó demasiado complicado y él no pudo asistir pero todos estamos juntos en esto con Canadá.

Realmente es algo muy importante para los tres países pero entre Estados Unidos y México obviamente tenemos muchos temas que tratar y es muy bueno. Es la primera visita al exterior del presidente López Obrador durante su gestión, así que para nosotros es un enorme honor que él haya escogido aceptar, que él haya aceptado la invitación del presidente Trump aquí, a Washington. Yo creo que va a ser una gran visita.

¿Cómo será la visita del presidente López Obrador a la Casa Blanca? En la víspera de la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la Casa Blanca, la Voz de América conversó con el embajador de Estados Unidos en Mexico, Christopher Landau, quien ha estado implicado en los preparativos del evento.



VOA: Con las dificultades de este tipo de encuentros en medio de una pandemia, ¿cómo va a ser la logística cuando llegue la delegación aquí presidida por el presidente López Obrador? ¿se van a tener que someter a la prueba de COVID-19? ¿qué es lo que se tiene preparado?



Landau: Si el presidente López Obrador anunció esta mañana que se había sometido a una prueba, ya me parece una cosa responsable para una persona que viaje en avión en estos momentos. Yo también me sometí a una prueba hace algunos días en la Ciudad de México antes de subirme al avión. Espero que la persona que estaba sentada al lado mío también se haya sometido a esa prueba. Me parece lo responsable en el marco de esta crisis y todos nos estamos acostumbrando a cómo es la vida en esta nueva normalidad que enfrentamos. Pero, al fin y al cabo, lo más importante es que se conozcan y que establezcan una relación personal para que en cualquier momento cuando ya marquen el teléfono el uno al otro, que ya sepan quién está al otro lado contestando.

VOA: ¿Se prevé que la delegación se someta a nuevas pruebas al llegar a la Casa Blanca?

Landau: Yo no sé todos los detalles de la logística. Sé que es algo complicado ahora con el COVID-19 y obviamente todo se va a realizar bajo un marco de los protocolos sanitarios necesarios en este momento.

VOA: Uno de los temas más comentados con la visita del presidente López Obrador y su delegación acá es obviamente la cuestión migratoria. Usted es embajador de Estados Unidos en México, conoce a la perfección cómo va a tratarse este tema. El presidente López Obrador ha mostrado una postura siempre respetuosa hacia las solicitudes de Estados Unidos en cuestiones migratorias. ¿Eso es algo que se va a tratar, a destacar en esta visita también?

Landau: Yo no sé si se va a destacar, pero se va a tratar porque es un es un tema muy relevante para ambos países.

Creo que nuestra cooperación en este tema ha sido excelente a través de este último año, sobre todo durante la pandemia, donde no le conviene a nadie estar viajando o estar fuera de casa, y realmente creo que vamos a seguir tratando el tema para disuadir a la gente. Lo que tenemos que realmente conversar es cómo encontramos otras oportunidades para las personas, para que no se sientan en la necesidad de migrar.