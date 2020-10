Trump: No más conversaciones de estímulo hasta después de las elecciones

Las negociaciones para una posible nueva ronda de fondos de alivio en medio de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos parecieron detenerse el martes y el presidente Donald Trump dijo que las propuestas demócratas no eran aceptables y que estaba indicando a los funcionarios de la administración que detuvieran las conversaciones hasta después de las elecciones del próximo mes.

Las declaraciones de Trump se produjeron en una serie de tuits, incluido uno más tarde en el que propuso aprobar varias disposiciones de ayuda individual en lugar de una colección más grande de medidas como el gobierno ha hecho varias veces este año.

"Si me envían un proyecto de ley independiente para cheques de estímulo ($ 1,200), saldrán para nuestra gran gente INMEDIATAMENTE. Estoy listo para firmar ahora mismo. ¿Estás escuchando a Nancy?", escribió Trump el miércoles temprano en su cuenta de Twitter.

