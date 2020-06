El Senado aprueba candidato de Trump para dirigir agencia de medios de EE.UU.

WASHINGTON DC - El Senado de Estados Unidos aprobó el jueves al nominado del presidente Donald Trump para la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos (USAGM por sus siglas en inglés), el órganismo federal que supervisa la Voz de América y otras entidades de transmisión internacional.

En una votación de 53 a 38, el Senado controlado por los republicanos aprobó al documentalista conservador Michael Pack para dirigir USAGM por un período de tres años. La nominación de Pack ha estado bajo consideración durante dos años, en parte debido a las preocupaciones demócratas sobre supuesto enriquecimiento ilícito en sus negocios.

A través de su compañía Manifold Productions, Inc., Pack ha escrito, dirigido y producido numerosos documentales, muchos de los cuales se han emitido en la emisora pública sin fines de lucro PBS (Public Broadcasting System). Se desempeñó como principal ejecutivo del conservador Instituto Claremont, un centro de estudios de políticas conservadoras con sede en California, y ocupó cargos en la Fundación Nacional para las Humanidades (National Endowment Foundation) y la Corporación para la Transmisión Pública (Corporation for Public Broadcasting), una organización sin fines de lucro creada por el Congreso en 1967, que administra la inversión del gobierno federal en los medios de transmisiones públicos. También ha trabajado en proyectos cinematográficos con Stephen Bannon, el exestratega jefe de Trump y cofundador de Breitbart News, un portal noticioso de extrema derecha.

Pack tiene experiencia previa con la radiodifusión estadounidense, por haberse desempeñado como director de WORLDNET, la red mundial de satélites de la desaparecida USIA, la agencia de información de EE.UU. que se convirtió en la unidad de televisión de la Voz de América.

"Este hombre está especialmente calificado para ocupar este puesto", dijo el jueves el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, James Risch.

"Ha hecho un trabajo sobresaliente, todos deberían ver el documental más reciente que hizo sobre la Corte Suprema, fue excepcional. Ha habido una batalla política por él durante dos años y un día, hoy es el momento de la verdad", expresó Risch.

En su audiencia de confirmación en septiembre pasado, Pack se refirió a las preocupaciones de que intentaría imponer un sesgo político a las agencias de USAGM, incluida la VOA, a quien la ley de Estados Unidos exige que sea objetiva y equilibrada en sus informes.

"Toda la agencia se basa en la creencia de que los reporteros son independientes, de que ninguna influencia política les está diciendo cómo informar las noticias y qué decir. Sin esa confianza, creo que la agencia está completamente debilitada", dijo Pack al comité.

Con la nominación de Pack aparentemente estancada en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el presidente Trump expresó su frustración el mes pasado y dijo que se debía a una obstrucción demócrata. El presidente previamente amenazó con suspender el Congreso para impulsar la nominación.

A pesar de los informes de que los negocios de Pack fueron objeto de una investigación por parte del fiscal general del Distrito de Columbia, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó la nominación de Pack el 20 de mayo, en una estricta votación de 12 a 10, y luego la envió al piso del Senado para aprobación final.

En ese momento, el senador Risch dijo que la comisión estaba preparada para renunciar a la nominación "si el Departamento de Justicia de Estados Unidos pide que se retire; [Lo haremos]. Pero eso no ha sucedido aquí".

El senador Bob Menéndez de Nueva Jersey, el miembro de mayor rango de la Comisión de Relaciones Exteriores, dijo que la votación final sobre la nominación del Pack puso en peligro el papel histórico de asesoría y consentimiento del Senado sobre los nominados presidenciales, a la luz de la forma en que se llevó a cabo, sin una discusión completa de los tratos comerciales de Pack.

La oficina del fiscal general de Washington D.C. dijo que ha abierto una investigación sobre si Pack usó ilegalmente fondos de su organización sin fines de lucro, Public Media Lab, para beneficiarse.

"Sé que el presidente ha hablado tanto en público como en privado de su intenso deseo de confirmar al señor Pack, pase lo que pase", dijo Menéndez el jueves. “Las objeciones que he planteado hoy y he estado planteando durante meses no son de naturaleza política o partidista. Van a la pregunta más básica y crítica: ¿Michael Pack está en condiciones de servir? ¿Debería ser confirmado mientras está bajo investigación y después de haber sido deshonesto con el Senado y el IRS (Servicio de Rentas Internas de EE.UU.)?”.

Menéndez detalló las preguntas sin respuesta de los demócratas de la comisión, alegando que Pack había "tergiversado la relación entre su organización sin fines de lucro y su empresa con fines de lucro al IRS.

La Casa Blanca desestimó las preocupaciones de los demócratas, afirmando que "el presidente respalda a Michael Pack y está decepcionado, pero no sorprendido, de que los demócratas que no hacen nada hayan decidido una vez más arrojar barro político en el historial de un servidor público".

La compañía cinematográfica de Pack, Manifold Productions, Inc., recibió millones en subvenciones de su organización sin fines de lucro, dijo Menéndez. Sin embargo, repetidamente le dijo al IRS que no había relación entre los dos cuando, de hecho, dirigía ambas. Menéndez dijo que Pack aún tiene que corregir la información errónea proporcionada al IRS y a la comisión con respecto al estado de sus declaraciones de impuestos.

Menéndez dijo que Pack no había proporcionado a la comisión los documentos solicitados que detallaban la relación entre su organización sin fines de lucro y su negocio, alegando información comercial confidencial.

"Los intereses comerciales son tan sensibles que los senadores de Estados Unidos autorizados a revisar la información clasificada más sensible no pueden verlos", dijo Menéndez.

La VOA no recibió una respuesta a una solicitud de comentarios del portavoz de Pack.

Postura editorial de los medios federales de EE.UU

En las últimas semanas, Trump criticó a la VOA por su cobertura de noticias de China durante la crisis del coronavirus. Cuando se le preguntó sobre la nominación de Pack el 15 de mayo, Trump dijo: “La Voz de América es manejada de una manera terrible. No son la Voz de América. Son lo opuesto a la Voz de América".

La directora de la VOA, Amanda Bennett, defendió la misión y los informes de la agencia de noticias financiada por Estados Unidos en un comunicado el mes pasado.

"Exportamos la Primera Enmienda a personas de todo el mundo que no tienen otro acceso a información objetiva, veraz y creíble", dijo.

"Es por eso que más del 80% de nuestra audiencia de 280 millones de personas en 47 idiomas en más de 60 países dicen que nuestro trabajo es creíble", agregó.

El senador Menéndez dijo en el piso del Senado antes de la votación final del jueves que la conexión con el público extranjero depende de la protección de la agencia contra la interferencia política.

"La gente de todo el mundo ha llegado a ver los productos de todas las redes y beneficiarios como fuentes de noticias confiables como lo ha destacado esta pandemia", dijo.

"Es absolutamente crítico que cualquier persona en esta posición mantenga un fuerte cortafuegos entre el trabajo de sus redes y beneficiarios y la interferencia política o influencia de la Casa Blanca o cualquiera otra", dijo.

USAGM supervisa cinco redes de transmisión civil de EE.UU., que incluyen la VOA, Radio Europa Libre / Radio Libertad (RFE/RL), Oficina de Transmisiones a Cuba (OCB, Radio Televisión Martí), Radio Asia Libre (RFA) y las estaciones en idioma árabe Alhurra Television y Radio Sawa de Oriente Medio Broadcasting Networks (MBN).