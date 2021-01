EE.UU. revierte decisión de enviar portaaviones a casa desde Oriente Medio

Estados Unidos ha revertido la decisión de enviar a casa un portaaviones de la Armada que opera en el Medio Oriente, citando tensiones con Irán.

El secretario de Defensa interino, Christopher Miller, dijo en un comunicado el domingo por la noche que la medida se tomó en respuesta a "amenazas recientes emitidas por líderes iraníes contra el presidente (Donald) Trump y otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos".

“El USS Nimitz ahora permanecerá en la estación en el área de operaciones del Comando Central de Estados Unidos. Nadie debería dudar de la determinación de Estados Unidos de América”, advirtió Miller.

En su cuenta de Twitter, el Departamento de Defensa indicó que la tripulación del portaaviones continúa sus labores.

The gang’s all here.@USNavy sailors perform turnaround inspections on F/A-18s aboard #USSNimitz, the flagship of the Nimitz Carrier Strike Group. pic.twitter.com/TsUdyYTOei