EE.UU. comienza a reabrir para el Día del Padre

El Día del Padre, un día festivo que generalmente se celebra con barbacoas, diversión y familia, ha sido limitado este año mientras los estados vacilan entre las órdenes de cierre de COVID-19 y la cautelosa apertura de las ciudades.

Estados Unidos ha estado combatiendo el nuevo coronavirus desde marzo, con medidas que han detenido la vida cotidiana de la mayoría de los estadounidenses. Pero las ciudades y los estados han comenzado a reabrir restaurantes y tiendas en las últimas semanas, así como a permitir reuniones sociales más grandes.

Sin embargo, la progresión de estas fases no ha permitido que la normalidad se reanude por completo, ya que muchos encuentran que las tradiciones del Día del Padre, al igual que el Día de la Madre, son limitadas.

Jennifer Smith, de 51 años, habló con la VOA sobre la celebración del Día del Padre lejos de su familia en su ciudad natal de Long Island, Nueva York, por primera vez desde que se mudó a Ooltewah, Tennessee.

"Estamos aquí solos", dijo Smith sobre ella y su esposo de 25 años, Mike. “En Nueva York, habríamos estado mi hermana, mi padre, mis sobrinas y sobrinos, Mike y los niños. Cualquiera que esté en casa en Nueva York".

No poder visitar a su familia es el mayor desencanto de los Smith al tratar de celebrar este fin de semana. Del mismo modo, las medidas de confinamiento se interpusieron cuando el padre de Jennifer Smith voló a Tennessee para visitarlos para un Día del Padre adelantado.

"Consiguió un vuelo, pero no estaba tan fácilmente disponible como lo normal", explicó. "Los restaurantes estaban abiertos y no tuvimos problemas para obtener reservas, pero la mayoría de las atracciones turísticas [en Chattanooga, Tennessee] a las que nos hubiera gustado llevarlo estaban cerradas".

Afortunadamente, los planes de los Smith para su primer fin de semana del Día del Padre de Tennessee incluyeron salidas que las regulaciones de distanciamiento social.

Dijo que pensaban salir a almorzar o cenar dependiendo de lo que decidieran hacer, podían dar un paseo o se quedarían en casa.

La mayoría de los establecimientos puede llenar sus comedores a la mitad de su capacidad y garantizar el distanciamiento social al inhabilitar ciertas sillas, usar menos mesas y forzar el uso de máscaras para los empleados. Algunos restaurantes incluso llegan a limitar el contacto de los camareros con los alimentos y han implementado el uso de menús de papel desechables.

Tennessee está dividido, con varios de sus múltiples condados viendo casos de COVID-19 en aumento y otros condados con números de casos en descenso. Algunos no tienen casos, según un mapa interactivo publicado por The New York Times.

California parece similar a Tennessee, pero la familia Ray de Seal Beach, California, celebra de manera diferente a los Smith.

"No festejamos en grande el Día de la Madre y del Padre. No es una tradición; más bien hacemos lo que sea que esté sucediendo ese fin de semana", afirmó Pauline Ray a la VOA sobre los últimos Días del Padre con su esposo, Adam.

El cierre estatal inicial de California en respuesta a COVID-19 entró en vigencia a mediados de marzo. Pero Ray, de 42 años, describió a los condados a su alrededor y en todo el estado como responsables de decidir cuándo levantar las órdenes de quedarse en casa.

“El estado está abierto. Así que podemos hacer lo que queramos”, afirmó. "Este año será solo mi familia con mi mamá y mi papá en su casa de México en Baja California, al sur de la frontera".

Los planes de los Rays para el fin de semana festivo no cambiaron debido a las regulaciones o temores de COVID-19, pero viajar fuera del país es algo que a muchos no se les permite hacer o tienen demasiado miedo.

Los planes del Día del Padre de la familia Gilbert se han mantenido intactos y probablemente lo hubieran hecho incluso si su estado del medio oeste de Wisconsin no hubiera comenzado a reabrir.

"Por lo general, hacemos alguna actividad al aire libre, así que iremos de excursión a un parque o bajaremos a la orilla del lago. Simplemente disfrutar del aire libre", dijo Sophie Gilbert, de 20 años, de Milwaukee, Wisconsin. "Y generalmente para la cena, hacemos una comida al aire libre. A mi papá le gusta cocinar carnes, así que todos disfrutamos los frutos de su trabajo. O mi mamá le cocinará su cena favorita".