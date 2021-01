Demócratas comienzan proceso para segundo juicio político a Trump

Los legisladores demócratas de la Cámara de Representantes presentaron el lunes una resolución con un artículo de juicio político contra el presidente Donald Trump, acusando al mandatario de "incitar a la insurrección" en referencia al asalto al Capitolio el pasado 6 de enero.

La resolución acusa al presidente de incitar a una multitud de sus seguidores, asegurando que el presidente hizo declaraciones "intencionadamente que, en contexto, alentaron y previsiblemente resultaron en acciones ilegales en el Capitolio".

La resolución da inicio al segundo proceso de juicio político contra el presidente en sus cuatro años de mandato.

La fecha para el inicio del juicio podría ser tan pronto como esta misma semana. El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Steny Hoyer, dijo a reporteros el lunes: "Bien puede haber una votación sobre el juicio político el miércoles".

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo el lunes que el organismo considerará la legislación de la 25ta. enmienda para destituir a Trump, después de que los republicanos bloquearon su intento inicial de presentarla, y que luego avanzará en el juicio político.

Pelosi afirmó que los demócratas, que lideran la Cámara baja, están pidiendo al vicepresidente Mike Pence que responda dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación de la legislación que le pide que movilice al gabinete para destituir a Trump en virtud de la vigésimo quinta enmienda.

"Como nuestra próxima medida, avanzaremos para llevar la legislación de juicio político a la Sala. La amenaza del presidente a Estados Unidos es urgente, y también lo será nuestra acción", aseguró en un comunicado.

El impulso para destituir a Trump de su cargo en sus últimos días se produce en medio de crecientes llamados para responsabilizarlo por el caos del miércoles pasado que dejó cinco personas muertas en el Capitolio de Estados Unidos, entre ellos un policía, cuando una multitud de sus partidarios irrumpió en el edificio.

Ni Trump ni la Casa Blanca respondieron a la medida de Pelosi el domingo.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha adoptado una postura de no intervención en la medida de juicio político contra el presidente saliente que aún no ha concedido las elecciones, aunque ha admitido que habrá una "nueva administración" en Washington el 20 de enero.

"En 10 días, avanzamos y reconstruimos, juntos", dijo Biden el domingo en Twitter.

In 10 days, we move forward and rebuild — together.