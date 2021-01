Secretario Defensa EE.UU. ordena revisión de programas sobre asaltos sexuales en el ejército

WASHINGTON - El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, en su primera directiva desde que asumió el cargo, ha dado a los líderes militares dos semanas para enviarle informes sobre programas de prevención de agresiones sexuales en el ejército y una evaluación de lo que ha funcionado y lo que no.

El memorando de Austin, que se publicó el sábado, cumple un compromiso que hizo con los senadores la semana pasada durante las audiencias de confirmación. Se había comprometido a abordar de inmediato los problemas de agresión sexual y acoso en las filas.

Senador tras senador exigieron saber qué planeaba Austin hacer con el problema, que los líderes militares y de defensa han abordado durante años. Los informes de agresiones sexuales han aumentado constantemente desde 2006, según informes del departamento, incluido un aumento del 13% en 2018 y un aumento del 3% en 2019. Los datos de 2020 aún no están disponibles.

El Senado aprueba el nombramiento de Austin como secretario de Defensa Lloyd tendrá que lidiar con ese tema, pero también con las situaciones en China, Irán, Irak y otros lugares conflictivos.

El aumento de 2018 alimentó la ira del Congreso por el tema, y ​​los legisladores han pedido repetidamente acciones, incluidos cambios en el Código de Justicia Militar.

Austin prometió a los senadores: "Esto comienza conmigo y pueden contar con que lo haré el primer día".

Técnicamente, la directiva llegó el segundo día. Austin llegó al Pentágono el viernes poco después del mediodía, pero pasó sus primeras horas como jefe de defensa en reuniones con líderes clave mientras comenzaba la transición a su nuevo trabajo. Estuvo en el Pentágono nuevamente el sábado, haciendo llamadas a sus contrapartes de defensa en todo el mundo, y firmó el memorando.

En su audiencia y en el memorando, Austin reconoció que los militares han luchado durante mucho tiempo con el problema, pero deben hacerlo mejor.

Austin también dijo que planea organizar una reunión sobre el tema con altos líderes en los próximos días.

Muchas víctimas no presentan denuncias penales, lo que significa que los investigadores no pueden perseguir a esos presuntos atacantes. Bajo el nuevo sistema, se alienta a las víctimas que no quieran presentar una denuncia penal pública a que proporcionen de manera confidencial detalles sobre su presunto atacante para que los investigadores puedan ver si han estado involucrados en otros delitos.

Con información de AP