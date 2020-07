EE.UU. no obligará a estudiantes extranjeros a estar en el campus

Los estudiantes y educadores expresaron alivio y alegría después de que el gobierno de Estados Unidos retiró una regla que requería que los estudiantes internacionales estuvieran en el campus este otoño o corrieran el riesgo de perder su visa.

Desde la semana pasada, los estudiantes y los educadores han estado inmersos en la confusión y la ansiedad, dijeron, por la incertidumbre de si se les permitiría asistir a sus clases en línea en lugar de en persona. Desde marzo, muchos colegios y universidades cerraron sus campus y cambiaron a clases en línea para impedir la propagación del COVID-19.

“Esta es una victoria significativa. La directiva había interrumpido toda la educación superior estadounidense", escribió el presidente de la Universidad de Harvard, Lawrence Bacow, en un correo electrónico a la comunidad de Harvard.

“He escuchado de innumerables estudiantes internacionales que dijeron que la directiva del 6 de julio los había puesto en grave riesgo. Estos estudiantes, nuestros estudiantes, ahora pueden descansar más tranquilos y concentrarse en su educación, que es todo lo que siempre quisieron hacer”.

EE.UU. da marcha atrás a suspensión de visas para estudiantes internacionales La decisión se da después de varias universidades y más de una docena de estados demandaron al gobierno de Trump por la nueva directriz.

Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts habían presentado una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional y las agencias de Inmigración y Control de Aduanas, que publicaron la directiva de que los estudiantes internacionales tenían que asistir a clases de otoño en persona, y no solo en línea, o perderían su visa. y riesgo de deportación.

"Estoy bastante aliviado en este momento porque, como, ya sabes, tengo algún tipo de claridad sobre el futuro previsible", Jaskirat Panjrath, estudiante de primer año en la Escuela de Diseño de Parsons en Nueva York, quien había expresado una gran ansiedad a VOA antes de que ICE rescindiera su fallo.

“La decisión de hoy es una victoria para los campus y las comunidades de todo el país. La guía del 6 de julio relacionó peligrosamente el estado legal de los estudiantes internacionales con la toma de decisiones de su institución sobre la mejor manera de navegar para mantener segura a la comunidad de su campus durante una pandemia altamente impredecible”, escribió en una declaración Esther D. Brimmer, directora ejecutiva y CEO de NAFSA, Asociación de Educadores Internacionales.

“Puso a los administradores universitarios en la posición de sopesar la deportación de miembros valiosos de la comunidad de su campus contra los riesgos de salud pública de tener clases en persona. Nos alienta ver que la guía se detenga”, afirmó.

"Una victoria para los estudiantes internacionales en todo el país", tuiteó la Universidad Johns Hopkins en Baltimore y una de las 200 escuelas que presentaron documentos judiciales en apoyo de una demanda presentada por la Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts contra el gobierno federal.

"Gracias a todos, institución e individuos, que se unieron a nosotros para hablar en contra de esta política y tomar medidas para revertirla ".

"Creo que es fantástico que haya tantos colegios y universidades que respaldaron a sus estudiantes internacionales e hicieron todo lo posible para garantizar que pudiéramos mantener nuestro lugar", dijo a VOA Emma MacGillivray, una estudiante canadiense de último año en la Universidad de Drexel.

“Esta noticia nos ha dado a muchos de nosotros tranquilidad y seguridad al saber que no nos veremos obligados a irnos, y que podemos continuar nuestra educación sin interrupciones", MacGillivray, una atleta estudiante de squash para mujeres.

“Los estudiantes internacionales son un beneficio extraordinario no solo para la educación superior estadounidense sino para toda nuestra nación, lo que resulta en una gran cantidad de nuevas ideas, conexiones culturales, tecnología de punta y avances médicos que salvan vidas, incluso en la lucha contra COVID-19", declaró Ted Mitchell, presidente del Consejo Estadounidense de Educación.

Mitchell señaló "el beneficio económico" que más de un millón de estudiantes internacionales traen a los Estados Unidos: alrededor de 41.000 millones de dólares y más de 450.000 empleos en los Estados Unidos.

"Honestamente, me siento muy aliviado, por supuesto. Esa fue la primera parte, me alegro de que no tengamos que pasar por esto", dijo Bansari Kamdar, maestro en economía aplicada de la Universidad de Massachusetts-Boston. VOA

“Pero por otro lado, simplemente nos ha hecho muy conscientes de la precariedad de la situación de los estudiantes internacionales aquí, ¿verdad? Como si no supiéramos qué sucederá después”, dijo Kamdar.

Si bien hay más estudiantes internacionales en los Estados Unidos que nunca, los análisis muestran una disminución en la inscripción de nuevos estudiantes en los últimos años, según el Instituto de Educación Internacional, que recopila una instantánea anual de los estudiantes internacionales en los Estados Unidos.