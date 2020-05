EE.UU. hace públicas las transcripciones de las llamadas de un exasesor de Trump a un diplomático ruso

MIAMI, EE.UU. - El Director de Inteligencia Nacional (DNI por sus siglas en inglés), John Ratcliffe, hizo publicas este viernes las transcripciones de Michael Flynn, el exconsejero de Seguridad Nacional de Donald Trump, que fue preso por su presunta participación en la llamada 'trama rusa'.

En un parte de prensa, Ratcliffe, que acaba de estrenarse al frente de la cartera de Inteligencia Nacional, anunció: “Hoy la Oficina del Director de Inteligencia Nacional desclasificó las transcripciones sobre el teniente general Michael Flynn”.

Ratcliffe explicó que, tal y como había expresado en el tiempo transcurrido entre el nombramiento y su confirmación al cargo, “la transparencia es vital para permitir que el pueblo estadounidense tenga confianza en la Comunidad de Inteligencia”

Flynn solo ejerció como consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante 24 días, entre enero y febrero de 2017, y se vio forzado a dimitir acusado de ocultar al FBI las verdaderas intenciones de sus conversaciones con el embajador ruso en Estados Unidos, Sergey Kislyak.

Según las investigaciones Flynn instó a Kislyak a abstenerse de intensificar las tensiones con Estados Unidos en respuesta a las sanciones recientemente impuestas contra Rusia, a la espera de que el entonces presidente electo, Donald Trump, asumiera el cargo, en enero de 2017.

"Necesitamos mantener las cabezas frías, y necesitamos estar muy preparados ante lo que vamos a hacer porque tenemos una amenaza absolutamente común en Oriente Próximo", le llegó a decir Flynn al embajador, según recogen las trasncripciones.

El problema es que, por aquel entonces, Flynn no era aún parte del gobierno y, por lo tanto, su conversación podría suponer un delito. Además, debió informar de la misma tanto al Ejecutivo entrante como al Senado, durante su audiencia de confirmación, algo que no solo no hizo, sino que mintió al respecto.

Meses más tarde, Flynn se declaró culpable de mentirle al FBI sobre la llamada.

VOA: Fiscales acusan a involucrados en cabildeo de Flynn, exasesor de Seguridad Nacional Fiscales acusan a 2 involucrados en cabildeo turco de Flynn, exasesor de Seguridad Nacional. Informa desde la Voz de América en Washington, Tony Cano.

Una investigación posterior buscó averiguar cómo funcionarios de inteligencia del gobierno de Barak Obama intentaban descifrar la identidad de un estadounidense que aparecía en determinados informes. El hombre, era Flynn.

Recientemente el secretario de Justicia de EE.UU., Williams Barr, ordenó retirar los cargos contra Flynn, con el argumento de que el FBI careció de base para interrogarle en un primer momento. La decisión, no obstante, provocó numerosas críticas y la dimisión de algunos de los funcionarios que había participado en el proceso como parte de la fiscalía.

Hoy Ratcliffe, al revelar las transcripciones, insiste en que su obligación es “revisar las solicitudes de desclasificación con la prioridad general de proteger las fuentes y los métodos, a la vez que proporcionar transparencia siempre que sea posible”.

En consecuencia, hoy la Oficina del Director de Inteligencia Nacional hizo públicas las transcripciones del teniente general. Michael Flynn.

En una entrevista para CNN, el vicepresidente Mike Pence relató parte de su conversación con Flynn, antes de asumir el cargo, una conversación en la que el exmilitar también mintió, según él mismo ha confesado: "Lo que puedo confirmar, después de haber hablado con él al respecto, es que esas conversaciones -que ocurrieron alrededor del momento en que Estados Unidos tomó medidas para expulsar a los diplomáticos- no tenían nada que ver con dichas sanciones".