Seguidores hispanos de Trump alertan de los peligros del comunismo

MIAMI, EE.UU. - Trump, consciente de que la comunidad hispana puede ser decisiva especialmente en Florida, un estado clave para su reelección, ha querido expresar su apoyo a los miles de latinos, “muchos de ellos de Cuba, Nicaragua y Venezuela que salieron huyendo de la inseguridad” y “han logrado cumplir el sueño americano”.

Los asistentes al evento impulsado por la organización Latinos For Trump defendieron las políticas económicas y migratorias que el jefe del ejecutivo estadounidense ha liderado en los últimos tiempos. Alex Sosa, una venezolana afincada en el sur de la Florida, aseguró que el mandatario ha impulsado medidas “estratégicas” que “han permitido muchas oportunidades” para los latinos en el país.

“Aunque la gente no lo crea, el hecho de crear muchos empleos supone muchas más oportunidades para los latinos”, afirmó.

De hecho, el presidente Trump aprovechó su intervención para defender que, gracias a sus decisiones en materia financiera, “la economía hoy en día es más brillante que nunca, también para los latinos” ya que, según dijo, obviando que la pandemia provocó la pérdida de millones de empleos en todo el país, “en los últimos meses se han creado 3,3 millones de empleos hispanos que, también es un récord”.

“Haré mucho más por los latinos en 47 meses que Joe Biden en 47 años”, manifestó.

El público que acudió al evento celebrado en el complejo hotelero de Trump en Doral, la ciudad con mayor concentración de venezolanos, también expresó su “preocupación” ante la posible llegada del candidato demócrata Joe Biden a la Casa Blanca. Consideran que el exvicepresidente está respaldado por “la izquierda más radical” -un discurso repetido por Trump en múltiples ocasiones- y advierten de “los peligros de tener un presidente socialista”.

Trump: "Venezuela es un absoluto desastre" El presidente afirmó que en caso de ganar Joe Biden las elecciones, Estados Unidos se convertiría en una Venezuela con potentes esteroides". Pero, al igual que la Casa Blanca, la oposición reclama la salida de Nicolás Maduro del poder.

Lilibeth Rodríguez Morillo, una de las hijas del cantante venezolano José Luis Rodríguez 'El Puma', advertía que sus compatriotas ya “saben en qué acaba desembocando el socialismo cuando llega al poder”, por lo que se ve en la obligación de “defender la democracia a costa de lo que sea”.

“Conocemos el tema, conocemos la retórica, venimos de Venezuela y tenemos 20 años viviendo con esto. Sabemos cómo empieza, cómo manipulan, cómo cambian y no queremos eso”, dijo.

La campaña demócrata insiste en desmarcarse de esas afirmaciones y, si bien admiten que sus políticas se basan en medidas “socialistas que beneficien a toda la población”, eso “no tiene nada que ver con ser un presidente de izquierdas radical”.

Un mensaje que no parece calar entre los "trumpistas" más fieles. Josefina Capdevila, otra cubana que ha fue invitada por el Partido Republicano para acudir al evento, se define así: “Trumpista al cien por cien”. Cree que “la libertad” es lo más importante que se debe preservar en el país.

“Dejé mi país por el comunismo porque cuando era una niña de 9 años me hablaron del socialismo y de ahí al comunismo no fue nada, me duele que compatriotas míos que salieron de Cuba por la misma situación estén apoyando a Biden”, decía.

Trump ha señalado que él, si es reelegido, continuará llevando una política dura contra los gobiernos “izquierdistas” de Cuba, Venezuela y Nicaragua con el objetivo de que logren la libertad.

Con todo, el presidente se ha dado su particular baño de masas entre los latinos del sur de la Florida en medio de la pandemia del coronavirus: respetando las distancias y llevando mascarillas.