EE.UU. impone restricciones a institución de remesas cubana AIS

El Departamento de Estados de Estados Unidos anunció este lunes la inclusión de la institución financiera American International Services (AIS) en la Lista de Entidades Restringidas de Cuba.

Un comunicado explica que AIS es una institución controlada por los militares cubanos que procesa remesas de dinero enviadas al pueblo de Cuba.

Según la nota, “los militares cubanos usan AIS, su compañía madre, FINCIMEX, y otras entidades para cobrar tarifas y manipular el mercado de remesas y los mercados monetarios, como parte de los recursos del régimen para ganar dinero y financiar su aparato represivo”.

Las ganancias de estas operaciones benefician desproporcionadamente a los militares cubanos, “incrementando la represión del pueblo cubano y financiando la injerencia de Cuba en Venezuela”.

