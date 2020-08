EE.UU.: Explosión sacude un vecindario de Baltimore

Una gran explosión ocurrida este lunes en un área residencial de la ciudad estadounidense de Baltimore dejó al menos un muerto, tres heridos graves y varias personas atrapadas entre los escombros, entre ellos niños, informaron los bomberos.

Imágenes de la cadena de televisión WBFF y los bomberos mostraron varias casas destruidas y muchos escombros esparcidos por el área.

El periódico The Baltimore Sun citó a funcionarios de bomberos que dijeron que al parecer fue una explosión de gas natural, pero la causa exacta no se había establecido.

El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Baltimore reportó por Twitter la explosión de una casa y que había requerido la ayuda de “múltiples unidades del Condado de Baltimore”.

#BCOFD // House Explosion// Multiple units from Baltimore County has been requested to assist Baltimore City Fire Department with a house explosion. ^MJ pic.twitter.com/zUQwrYcJ3K