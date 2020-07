Trump no contempla ordenar el uso de mascarillas a nivel nacional

MIAMI, FLORIDA - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no se arrepiente de no haber usado la mascarilla desde inicio de la pandemia y que no considera emitir un mandato a nivel nacional para el uso de las mismas.

“Quiero que la gente tenga cierta libertad. Y no creo en eso”, señaló el mandatario estadounidense en respuesta a una pregunta sobre el uso de las mascarillas a nivel nacional, durante una entrevista con la cadena Fox News que será transmitida el sábado 18 de julio y de la cual ya se han divulgado algunos extractos.

El pasado sábado, se pudo ver por primera vez al presidente Trump usando una mascarilla durante su visita al hospital militar Walter Reed, en Bethesda, a las afueras de Washington.

El mandatario, que hasta entonces había evitado utilizar el aditamento y había criticado a su principal oponente de cara a las próximas elecciones, el demócrata Joe Biden, por hacerlo, aseguró ese día a la prensa que nunca había estado "en contra de las mascarillas", aunque recalcó que "tienen su momento y su lugar".

Este viernes, durante la entrevista, Trump se expresó de manera categórica en contra del consejo de los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y expresó su desacuerdo con la recomendación de su uso como vía para evitar el contagio.

Melania Trump anima a usar mascarilla La Casa Blanca ha insistido hasta la fecha en que el uso del tapabocas es "una decisión personal". El gobierno federal quiere volver a la normalidad cuanto antes, pero la alta incidencia de la COVID-19 en Estados Unidos ha llevado a los expertos a advertir que esto no será posible si no se controla el brote.

“No estoy de acuerdo con la afirmación de que si todos usan una máscara, todo desaparece”, afirmó Trump, quien recordó que hace unos meses el médico de la Casa Blanca desaconsejaba el uso generalizado de tapabocas: “Todos decían, «no uses una máscara» y de repente, todos deben usar una máscara”.

Diversas autoridades sanitarias, entre ellas el doctor Anthony Fauci, quien lidera al equipo designado por la Casa Blanca para gestionar a la pandemia, han apuntado que la decisión de no recomendar el uso de mascarillas a la población en general al comienzo de la pandemia se debió a la escasez de insumos, por lo que abogaron por reservar su uso para el personal sanitario, así como para otros trabajadores esenciales.

Más de una veintena de los 50 estados de la nación exigen actualmente el uso de la mascarilla, luego de dos semanas en que los casos de contagio diarios de COVID-19 se han disparado a niveles récord.

Hasta el viernes, Estados Unidos había contabilizado 3.634.807 casos de coronavirus, con más de 139.000 fallecimientos, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Los estados de California, Texas y Florida han informado de sus altas cifras y han decretado nuevas restricciones para los comercios y el tránsito en las principales ciudades.