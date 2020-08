La Casa Blanca y demócratas exponen diferencias sobre órdenes de ayuda de Trump por pandemia

WASHINGTON D.C. - La Casa Blanca y los principales legisladores demócratas expresaron sus desacuerdos el domingo en la televisión estadounidense sobre las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump para extender los beneficios vencidos a decenas de millones de trabajadores que quedaron desempleados por la pandemia del coronavirus y para diferir los impuestos sobre la nómina a muchos trabajadores.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes controlada por los demócratas, calificó la acción de Trump como "exigua, débil e inconstitucional" en una entrevista en el programa "Fox News Sunday".

Dijo que "llevará un tiempo poner dinero en los bolsillos de los estadounidenses" y nuevamente pidió a la Casa Blanca que "se reúna con nosotros a mitad de camino" en nuevos gastos para ayudar a los más de 30 millones de trabajadores que siguen desempleados y a los gobiernos estatales y municipales que Necesito más ayuda.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin (centro), sale de una reunión con la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, en Washington, el 7 de agosto de 2020.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que las órdenes de Trump el sábado "no eran su primera opción", pero culpó a Pelosi y al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, por el colapso de dos semanas de conversaciones sobre un paquete de ayuda para el coronavirus.

"Les he dicho que cada vez que tienen una propuesta, estoy dispuesto a hablar", dijo Mnuchin. Afirmó que la Casa Blanca está dispuesta a proporcionar más ayuda para los gobiernos estatales y locales "pero no el billón de dólares" que buscan los demócratas.

Schumer, en el programa "This Week" de ABC, describió las directivas de Trump como una solución "defectuosa", "impracticable", "débil" y "demasiado estrecha" para ayudar a la debilitada economía estadounidense y las necesidades económicas de millones de estadounidenses del trabajo.

El presidente Donald Trump habla con periodistas en una conferencia de prensa en su club de campo en Bedminster, Nueva Jersey, el sábado 8 de agosto de 2020.

"El evento en el club de campo es exactamente lo que hace Trump: un gran espectáculo, pero no hace nada", dijo Schumer. "Si el pueblo estadounidense mira estas órdenes ejecutivas, verá que no se acercan a lo que se necesita".

En las negociaciones infructuosas, los demócratas buscaron extender el impulso del gobierno federal de $ 600 a la semana a beneficios estatales de desempleo menos generosos hasta fines de 2020, después de que expiraran a fines de julio. Trump redujo la cifra a $ 400 y dijo que los estados deberían pagar $ 100 de esa cantidad.

"Los estados no tienen el dinero para hacer eso", dijo Pelosi. Mnuchin respondió que los estados tienen tales fondos "del dinero que ya les dimos a los estados" de la legislación anterior de ayuda por coronavirus que aún no se ha gastado.

Trump y los funcionarios de la Casa Blanca esperan que sus órdenes sean impugnadas en demandas judiciales, ya que según la ley estadounidense, el Congreso debe aprobar la legislación sobre gastos. No se puede hacer por mandato presidencial, aunque Mnuchin dijo que las acciones de Trump fueron autorizadas por sus asesores legales.

Cuando se le preguntó si consideraba legales las órdenes de Trump, Schumer respondió: "Bueno, ya sabes, eso lo dejaré en manos de los abogados. No es lo que se necesita ... no entrará en vigor en la mayoría de los lugares durante semanas o meses". porque está tan armado de una manera loca".

Trabajadores de eventos especiales en Salt Lake City, Utah, desempleados por la pandemia marcharon el jueves 21 de julio para llamar la atención del público y pedir ayuda legislativa para la gente y personal de su sector de negocios.

Dijo que los pagos por desempleo de 600 dólares a la semana habrían continuado "fluyendo sin problemas" si el presidente hubiera actuado para continuarlos. Muchos legisladores republicanos han protestado porque la cantidad era demasiado grande, en muchos casos más de lo que se pagaba a los trabajadores antes de que fueran despedidos.

Pelosi le dijo a CNN: "Estamos en un punto muerto porque los republicanos nunca han entendido la gravedad ... de la pandemia".

La propagación de la pandemia sigue sin control en Estados Unidos, con un número de casos confirmados en el país que superó los 5 millones el domingo y la cifra de muertos supera los 162.000. Ambas cifras son los totales nacionales más grandes del mundo.

Trump firmó sus órdenes en un campo de golf que posee en Nueva Jersey y justificó recortar la ayuda por desempleo de $ 600 por semana a $ 400.

"Este es el dinero que [los trabajadores desempleados] necesitan, este es el dinero que quieren, esto les da un incentivo para volver a trabajar", dijo Trump.

Pero dejó a los estados decidir cuánto enviar realmente a los trabajadores desempleados, por lo que los beneficios podrían ser aún menores.

El presidente Donald Trump firma órdenes ejecutivas sobre beneficios de ayuda por el coronavirus, en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, el sábado 8 de agosto de 2020.

En una de las otras órdenes, Trump suspendió los impuestos sobre la nómina del 7.65% para los trabajadores que ganan menos de $ 100,000 al año hasta fines de 2020. Los trabajadores desempleados, que no pagan el impuesto porque no están cobrando un cheque de pago, no se beneficiarán.

Los impuestos se utilizan para financiar las pensiones y la atención médica de los estadounidenses mayores. El dinero deberá devolverse eventualmente a menos que el Congreso actúe para cancelar los impuestos diferidos.

"Este falso recorte de impuestos también sería un gran impacto para los trabajadores que pensaban que estaban recibiendo un recorte de impuestos cuando solo era una demora", dijo un crítico de Trump, el senador Ron Wyden de Oregón. "Estos trabajadores se verían afectados con pagos mucho mayores en el futuro".

Trump también dijo que estaba ampliando las protecciones para los inquilinos amenazados con el desalojo y retrasando aún más los pagos de los préstamos estudiantiles y el cero por ciento de interés en los préstamos financiados por el gobierno federal.

El candidato presidencial demócrata Joe Biden, oponente de Trump en las elecciones nacionales del 3 de noviembre, calificó las órdenes como una "serie de medidas a medias" y acusó a Trump de poner las pensiones de la Seguridad Social "en grave riesgo" al retrasar la recaudación de impuestos sobre la nómina que pagan para el programa.

Sin embargo, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo en un comunicado el sábado: “Los estadounidenses que luchan necesitan acción ahora. Dado que los demócratas han saboteado las conversaciones clandestinas con demandas absurdas que no ayudarían a los trabajadores, apoyo al presidente Trump que explore sus opciones para obtener beneficios de desempleo y otro alivio para las personas que más los necesitan ".