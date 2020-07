Cuatro estados más agregados a la lista de cuarentena de viajes al área de Nueva York

Los residentes de otros cuatro estados en Estados Unidos enfrentarán una cuarentena para evitar el contagio de coronavirus si visitan los estados de Nueva York, Nueva Jersey o Connecticut, anunció el martes el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

Los visitantes de los estados de “puntos críticos”, que ahora incluyen Nuevo México, Minnesota, Wisconsin y Ohio, que viajan a los estados adyacentes de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, deben ponerse en cuarentena durante dos semanas a su llegada.

El aviso de viaje original se implementó el mes pasado y restringió en gran medida a los turistas que visitaban los tres estados desde los principales puntos críticos de Covid, como California y Texas. Sin embargo, a medida que los casos y las hospitalizaciones aumentaron rápidamente en todo el país, la lista aumentó.

La mayoría de los 22 estados sujetos al mandato de recomendaciones de viaje se encuentran en el sur, pero algunos estados del medio oeste, como Iowa y Wisconsin, han registrado suficientes casos nuevos de coronavirus como para ser motivo de preocupación.

Los estados alcanzan el nivel de "asesoría de viajes" cuando superan un cierto umbral de porcentajes positivos diarios de prueba de siete días o el número de casos positivos por cada 100.000 residentes, según informes de noticias locales.

"No puedo ser más claro: miren lo que está sucediendo en el resto del país; si no somos inteligentes, si no usamos máscaras y distancia social, los casos aumentarán", dijo Cuomo el martes.

En el mandato inicial, la policía local y las empresas, como hoteles, vigilaban a los visitantes y aplicaban el período de cuarentena. Ahora, sin embargo, los turistas deberán completar formularios que contengan información de contacto para que la policía pueda garantizar que se cumpla el período de aislamiento.

Los equipos encargados de hacer cumplir la ley estarán estacionados en los aeropuertos de todo el estado para recoger los formularios, explicó Cuomo, y el incumplimiento dará como resultado una multa de 2.000 dólares y una cuarentena obligatoria. No está claro cómo el estado hará cumplir la cuarentena para los viajeros que lleguen en automóvil o en tren.

Aunque Nueva York se ha recuperado de un pico de abril que vio cientos de muertes por día, los funcionarios estatales se han mostrado reacios a reanudar completamente la actividad.

"Nadie quiere volver al infierno que experimentamos hace tres meses, así que por favor manténgase alerta", dijo Cuomo el martes, advirtiendo que el número de muertos en todo el país seguirá el mismo patrón que los casos y las hospitalizaciones.

Según los datos proporcionados por la Universidad Johns Hopkins, el área triestatal ha reportado cerca de 45.000 muertes por coronavirus, aproximadamente un tercio de todas las muertes en EE.UU..

El viernes pasado, Cuomo instó a los adultos jóvenes a "usar una máscara" ya que "las tasas de infección están aumentando alarmantemente en edades que superan los 20 años en Nueva York".

En ese orden, los estados de Alabama, Florida y Carolina del Norte reportaron el mismo martes aumentos alarmantes de muertes por COVID-19.

Florida informó el martes 133 nuevas muertes por coronavirus, elevando el número de fallecidos en el estado a más de 4.500. Alabama, en tanto, reportó un aumento récord de 40 muertes y Carolina del Norte de 35 fallecidos.