El nuevo secretario de Estado de EE.UU. presenta su agenda

El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, abrió el miércoles en la tarde sus labores públicas como máximo diplomático estadounidense con una conferencia de prensa en la sede de la institución, en la que habló de las relaciones con China, el acuerdo nuclear con Irán y la condena a la represión al disidente ruso Alexei Navalny, entre otros asuntos.

“Mi determinación sigue siendo que se cometió un genocidio contra los uigures", dijo el alto diplomático, al responder que EE.UU. tiene interés de cooperar con China en temas de la lucha contra el cambio climático, pero lo sucedido contra la población musulmana de la provincia de Xinjian sigue siendo condenable.

Naciones Unidas calcula que al menos un millón de uigures musulmanes permanecen retenidos en campos de detención en el gigante asiático.

A una pregunta sobre mantener o no las sanciones contra el gobierno de Teherán, Blinken observó que “Irán no cumple en varios aspectos” del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) sobre la no proliferación de armas nucleares. El presidente Joe Biden ha dicho en diversas ocasiones no contempla suspender las sanciones hasta que Teherán se vuelva a adherir al tratado.

Como, ya expresó el martes el propio Biden en una conversación telefónica con su par ruso Vladimir Putin, Blinken recalcó hoy que la actual administración sigue preocupada por la suerte del disidente Alexei Navalny, detenido el pasado 18 de enero al llegar a Rusia.

"Tenemos una profunda preocupación por la seguridad y protección del señor Navalny y el punto más importante es este: su voz es la voz de muchos, muchos rusos, que debería ser escuchada", acotó Blinken.

El nuevo jefe de la cartera de Exteriores también se refirió a la “grave crisis humanitaria” que vive Yemen y adelantó que actualmente la Administración Biden analiza cuál sería el mejor modo de “llevar ayuda a las personas, que se sienten tan desesperadas”, pero asegurándose de no ser una interferencia en el país.

Por un liderazgo mundial

Poco después de jurar el cargo, Bliken fue recibido en horas de la mañana del miércoles en la sede del Departamento de Estado, en Washington DC, por algo más de una treintena de funcionarios a los que expresó su deseo de llevar a EE.UU. hacia un liderazgo mundial.

"El liderazgo de Estados Unidos es necesario en todo el mundo", dijo Blinken, y agregó que "dará prioridad a la diplomacia" con aliados y socios para enfrentar los grandes desafíos, incluida "la pandemia, el cambio climático, la crisis económica, las amenazas a las democracias, las luchas por la justicia racial y el peligro para nuestra seguridad y estabilidad global” que plantean los adversarios estadounidenses.

También alentó el no partidismo y la transparencia en un departamento que en los últimos cuatro años ha visto mermada su plantilla y que se ha vuelto el centro de las críticas por lo que muchos consideraron la politización de uno de los principales brazos del gobierno.

“Seré sincero con ustedes, porque la transparencia nos hace más fuertes, buscaré opiniones disidentes y escucharé a los expertos, porque así es como se toman las mejores decisiones”, se comprometió Blinken.