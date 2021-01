Biden podría aceptar compromiso sobre ayuda de alivio de virus, dice asesor económico

WASHINGTON - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está dispuesto, dentro de ciertos límites, a considerar cambios en su propuesto paquete de ayuda para el coronavirus de 1,9 billones de dólares, dijo el domingo un asesor económico clave, para que el dinero se envíe a los estadounidenses que más lo necesitan.

Brian Deese, el director del Consejo Económico Nacional de Biden, dijo a CNN que la propuesta está "calibrada para la crisis económica que enfrentamos", pero que el presidente demócrata considerará una nueva propuesta de 10 senadores republicanos para un acuerdo de ayuda más limitado.

Deese dijo que Biden es "intransigente cuando se trata de la velocidad a la que debemos actuar para abordar esta crisis", incluida una economía tambaleante, un lento lanzamiento de las vacunas contra el coronavirus en todo el país y un número de muertes por coronavirus en Estados Unidos que aumenta constantemente. Ahora asciende a más de 440.000, según la Universidad Johns Hopkins.

Deese dijo que la atención debería centrarse en "qué necesitamos ahora para volver a encarrilar esta economía".

Biden ha expresado su disposición a llegar a un compromiso con los republicanos de la oposición, pero también dijo que si es necesario los demócratas impulsarán en el Congreso su versión del paquete de ayuda en una votación de línea del partido en lugar de participar en negociaciones prolongadas.

Biden presenta paquete de ayuda económica y sanitaria por la pandemia Biden presenta paquete de ayuda económica y sanitaria por la pandemia

En medio del debate el domingo por la mañana, Biden dijo en Twitter: “Millones de estadounidenses, sin tener la culpa, han perdido la dignidad y el respeto que vienen con un trabajo y un cheque de pago. Mi American Rescue Plan extenderá el seguro de desempleo, asegurando que la gente pueda contar con que los cheques seguirán estando ahí en medio de esta crisis".

Biden quiere aumentar la asistencia federal por desempleo de $ 300 a $ 400 por semana además de una asistencia estatal menos generosa y extender los estipendios adicionales de marzo a septiembre. El plan republicano busca mantener el nivel de $ 300 por un período no especificado.

Los legisladores republicanos, en una carta a Biden pidiendo reunirse con él para discutir su plan, no le pusieron precio. Pero el senador Bill Cassidy de Louisiana dijo al programa "Fox News Sunday" que costaría alrededor de $ 600 mil millones, muy por debajo de lo que Biden está pidiendo al Congreso que apruebe.

Biden quiere enviar cheques de $ 1,400 a millones de estadounidenses, todos menos los mayores asalariados, además de los cheques de $ 600 aprobados en un paquete de ayuda de $ 900 mil millones firmado por el ex presidente Donald Trump a fines de diciembre.

Los republicanos pidieron "asistencia más específica ... para aquellas familias que más necesitan asistencia, incluidos sus hijos y adultos dependientes".

Los legisladores dijeron que apoyaban el pedido de Biden de 160.000 millones de dólares para la distribución de vacunas y más pruebas y rastreo del virus.

Biden asegura que hay “un consenso abrumador” sobre la urgencia de aprobar un plan de rescate La urgencia de aprobar el plan de rescate se debe al aumento de las solicitudes de desempleo aparejado al número de casos de contagios del COVID-19.

Los republicanos dijeron que apoyan más ayuda para las empresas y las medidas necesarias para reabrir las escuelas para la instrucción en persona. Pero no expresaron ninguna opinión sobre el llamado de Biden para aumentar el salario mínimo federal para los trabajadores de bajos ingresos de $ 7.25 a $ 15 por hora, a lo que la mayoría de los republicanos se oponen, y muchos dueños de negocios dicen que los obligaría a despedir trabajadores en lugar de darles un cheque de pago más grande. .

Deese se negó a decir qué monto total estaría dispuesto a aceptar Biden.

Pero dijo que el presidente estaba dispuesto a apuntar a los estipendios en efectivo para que el dinero no vaya a los asalariados más grandes.

“Queremos llevar dinero en efectivo a los bolsillos de las personas que más lo necesitan”, dijo Deese.

"El enfoque inmediato", dijo, "es poner un piso a la crisis económica".

El senador Rob Portman de Ohio, uno de los 10 republicanos que piden un compromiso con Biden, dijo: "Centrémonos en aquellos que están luchando".

Dijo que "no le interesaba al Partido Demócrata aprobar" su versión del proyecto de ley de ayuda. "Si no puede encontrar el bipartidismo en COVID-19, no sé dónde puede", dijo Portman. COVID-19 es la enfermedad causada por el coronavirus.