Por primera vez un afroestadounidense dirigirá el Estado Mayor de la Fuerza Aérea de EE.UU.

WASHINGTON DC - Un oficial afroestadounidense ahora liderará una rama del servicio militar de Estados Unidos por primera vez en la historia, después de que el Senado confirmó el martes al general Charles Brown Jr. como Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea en una votación unánime de 98-0.

Antes de su confirmación, Brown se desempeñó como comandante de las Fuerza Aéreas del Pacífico de EE.UU., responsable de las actividades de la Fuerza Aérea en todo el país y el teatro del Comando del Indo-Pacífico.

También se desempeñó como comandante adjunto del Comando Central de EE.UU., que realizó actividades militares en el extranjero en el Medio Oriente desde julio de 2016 hasta julio de 2018. Antes de eso, era el comandante del Comando Central de las Fuerzas Aéreas de EE.UU.

La confirmación histórica de Brown se produce cuando el país está envuelto en protestas por la injusticia racial y social después de que el afroestadounidense George Floyd muriera bajo custodia policial el mes pasado.

"Estoy pensando en cómo mi nominación puede proporcionar algo de esperanza, pero también conlleva una gran carga. No puedo arreglar siglos de racismo en nuestro país, ni puedo arreglar décadas de discriminación que pueden haber impactado a los miembros de nuestra Fuerza Aérea", dijo Brown el viernes en un video a la Fuerza Aérea.

En el video, Brown dijo que esperaba la sabiduría y el conocimiento para liderar en estos "tiempos difíciles" y hacer mejoras "para que todos los aviadores, tanto hoy como mañana, aprecien el valor de la diversidad y puedan servir en un entorno donde puedan alcanzar su potencial completo".

Habló con franqueza sobre sus propias experiencias de racismo, y dijo que "no siempre hablaban de libertad e igualdad", desde cuando le preguntaban "¿Es usted un piloto?" porque usaba el mismo traje de vuelo e insignias de vuelo que los otros pilotos blancos en su escuadrón, a otros afroestadounidenses que le decían que "no era lo suficientemente negro" porque pasaba más tiempo con su escuadrón que con ellos.

El senador Jim Inhofe, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, calificó a Brown de "líder inspirador, valiente, auténtico y unificador", cuya experiencia en el teatro del Indo-Pacífico será una ventaja a medida que los militares se centren más en eso en parte del globo.

El ex presidente del Estado Mayor Conjunto, Almirante (en retiro) Mike Mullen, calificó la confirmación de Brown el martes como "un gran paso en la dirección correcta", pero le preocupaba la reducción del grupo de líderes afroestadounidenses en el ejército de EE.UU.

"Me fui hace unos ocho años y medio, y me preocupa mucho que hayamos retrocedido desde entonces porque los números simplemente no están allí", dijo.

Brown, un piloto de aviones de combate F-16, ha volado casi 3.000 horas y 130 horas de combate durante sus más de 35 años de servicio. Fue comisionado en 1984 como un graduado distinguido del programa ROTC en la Universidad Tecnológica de Texas.

Brown fue nominado el 2 de marzo para reemplazar al general David Goldfein, quien se espera se retire en las próximas semanas del trabajo más importante de la Fuerza Aérea.

Goldfein, otro piloto de comando, se desempeñó como vicejefe de personal de la Fuerza Aérea, director del Estado Mayor Conjunto y comandante del Comando Central de las Fuerzas Aéreas de EE.UU. antes de convertirse en jefe de la Fuerza Aérea.