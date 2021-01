Bombas encontradas en Washington fueron puestas la noche antes del asalto al Capitolio

WASHINGTON DC - Las dos bombas de tubo que se encontraron en las sedes de los dos principales partidos políticos estadounidenses fueron puestas la noche antes del asalto al Capitolio, el pasado 6 de enero, informó el viernes el FBI.

Un individuo aún sin identificar colocó los dos artefactos explosivos entre las 7:30 p.m. y las 8:30 p.m. del 5 de enero, desveló la agencia federal en un poster en el que se pide información sobre el sospechoso. El FBI ofreció una recompensa de hasta 100.000 dólares por información sobre el sospechoso, del que publicó una imagen para posibilitar su identificación.

NEW: #FBIWFO releases additional info & images about pipe bombs placed in DC btwn the hours of 7:30 - 8:30 p.m. on Jan. 5. The @FBI & @ATFWashington reward now totals $100K. If you have info call 1800CALLFBI or submit online at https://t.co/t8G7LNMG8U. https://t.co/946jU0EEih pic.twitter.com/PRThowCyf4