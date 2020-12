“Estoy para servir al pueblo”: primera alcaldesa de la historia de Miami-Dade

MIAMI, FLORIDA - Daniella Levine-Cava ha hecho historia en el Condado de Miami-Dade, en Florida, al convertirse en la primera mujer alcaldesa de la historia de esa administración. El 17 de noviembre asumió el cargo con un objetivo: “el de servicio”. Insiste en que ella no es una “política de carrera” sino que lo hizo para “enfocarse en las necesidades de la gente”.

“Eso es lo que voy a seguir haciendo como alcaldesa. Siempre he pensado en la comunidad y así voy a seguir como alcaldesa”, dijo Levine-Cava, elegida en los pasados comicios del 3 de noviembre.

Una alcaldesa sin carrera política

Hace seis años que decidió dejar a un lado su carrera como abogada y trabajadora social y enfocarse en la comunidad del sur de la Florida. Primero ejerció como comisionada y desde hace pocos días, como alcaldesa. Cree que estos tiempos son decisivos para determinar el futuro de esta zona de Estados Unidos.

La administración del condado no es partidista, como ocurre en la mayoría de esos puestos en el resto del país. Pero ella se considera abiertamente demócrata. De hecho, durante la campaña electoral participó en algunos eventos para apoyar la candidatura de Joe Biden y Kamala Harris en el sur de la Florida.

Atraída por las ideas demócratas

En entrevista con la Voz de América, confiesa que desde niña siempre sintió afinidad por las opciones demócratas porque “era el partido que se concentra en las necesidades de la gente común”.

“Yo siempre me he enfocado en cómo podemos ayudar, aunque también estoy enfocada en los negocios y en los empleos”, dice convencida de que “si no tenemos una economía fuerte, no tenemos nada”.

Ahora como alcaldesa recuerda que “las necesidades de la comunidad no son demócratas ni republicanas” y promete que va a ejercer su cargo pensando en todos “tanto si me apoyaron como si no”.

“Estoy lista para concentrarme en los empleos, en la calidad de vida, en el sistema de tránsito, en el sistema de agua potable, en el medio ambiente. Esos no son temas partidistas y voy a seguir así”, dice la mujer de 65 años.

Su plan contra la crisis del coronavirus

Esos temas formaban parte de su programa de gobierno, hasta que a principios de año el coronavirus cambió la vida de todo el planeta. Asumió el cargo en medio de una profunda crisis sanitaria y con la mirada puesta al impacto de la pandemia en la economía.

Sin embargo, subraya que la COVID-19 ha puesto de manifiesto que “hay muchas comunidades olvidadas”, que viven en la incertidumbre económica y con un alto grado de vulnerabilidad.

“No tienen acceso a los tratamientos de salud, tenemos comunidades sin acceso a empleos, que no pueden pagar suficiente para sus necesidades, y ahora durante la pandemia eso se ha acentuado más que nunca”, lamenta Levine-Cava, prometiendo diálogo con todos los sectores de la sociedad para “reconstruir” el sur de la Florida con mejores valores que antes.

“Miami no puede vivir solo del turismo”

El motor económico del condado de Miami-Dade es el turismo. Solamente el Aeropuerto Internacional de Miami, que depende directamente de su administración, genera más de 300.000 empleos directos e indirectos.

Las restricciones de viaje, las políticas de la nueva normalidad y el cierre de negocios ha tenido un gran impacto en el turismo. “Soy la campeona del turismo” asegura sin titubeos al tiempo que recuerda que está hablando con todos los afectados para reactivar el turismo.

El turismo es el motor económico de esta zona, pero considera que es importante diversificar la economía del condado en otros sectores, como ocurre con otras grandes metrópolis del país, como Nueva York o Los Ángeles.

“Tenemos que diversificar con más fábricas, con un impulso de la agricultura, con más empresas del sistema financiero”, comenta convencida de que “hay muchas cosas por hacer” y que “se va a buscar la manera de reconstruir cada parte de nuestra economía”.

Lazos con la comunidad hispana

La alcaldesa del condado de Miami-Dade nació en Nueva York hace 65 años, pero siempre ha sentido una gran atracción por la cultura latinoamericana. De joven viajó por algunos países de la región e incluso vivió una larga temporada en la isla de Puerto Rico.

“Tengo familia hispana, una gran parte de la familia de mi esposo vive en Argentina y Uruguay, estoy muy cómoda con todas las culturas y las celebro”, dice satisfecha con la gran población hispana que reside en esta zona del país. “Miami es la capital de América Latina, somos muy diversos y eso es muy especial”, agregó.

Sin nuevas restricciones, por ahora

Levine-Cava concedió esta entrevista el 23 de noviembre, días antes de dar positivo al coronavirus. Ella es una del millón de casos registrados en Florida.

La situación no mejora, pero, de momento, no se plantea más restricciones. Sobre todo, porque el gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis, ha prohibido por orden ejecutiva el cierre de negocios o sancionar a la población por no llevar mascarilla.

“Tenemos las reglas y vamos a seguir con eso. Es importante que todos lleven mascarilla, que mantengan la distancia social y que se laven las manos”, dijo la alcaldesa del condado más poblado del estado, que aún no hablado con el gobernador de la Florida.

